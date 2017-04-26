Роботодавців Рівненщини просять платити легальну зарплату

Рівень соціального захисту найманих працівників значною мірою залежить від офіційного розміру їхньої заробітної плати, адже йдеться не лише про майбутнє пенсійне забезпечення, а й про всі соціальні гарантії та виплати, які існують у державі.

Значна частина роботодавців усвідомлюють важливість легальної виплати заробітної плати і працюють у законодавчому полі. Але є й такі, які намагаються мінімізувати витрати, використовуючи працю громадян без належного оформлення трудових відносин.

До Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» внесено зміни, які надають право виконавчим органам міських рад міст обласного значення проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також у фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників та, у разі необхідності, накладати штрафи за порушення законодавства про працю. Внесено відповідні зміни також у Кодекс Законів про працю України та ряд інших нормативно-правових актів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 „Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

Пунктом 5 Порядку визначено перелік підстав для здійснення інспекційних відвідувань. Такими підставами, зокрема, є звернення працівника щодо порушення законодавства про працю, звернення фізичної особи про порушення стосовно неї правил оформлення трудових відносин, рішення суду, а також повідомлення органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів, інформація органів Держстату, ДФС, ПФУ, профспілкових організацій.

Відповідно до статті 265 Кодексу Законів про працю України винні у порушенні законодавства про працю юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 3200 грн. до 320000 грн.,у тому числі за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – 32000 грн., порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - 9600 грн., фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - 96000 грн., недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні при проведенні перевірки з питань виявлення порушень фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) - 320000 грн.

Виконавчий комітет Рівненської міської ради звертається до всіх роботодавців із проханням подбати про соціальний захист своїх працівників та забезпечити їх легальною заробітною платою у розмірі не нижчому за мінімальний рівень.