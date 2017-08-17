На Рівненщина в результаті вибуху пошкоджено два будинки

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що у дворі між двома приватними будинками в результаті вибуху невідомого предмета уламками пошкоджені частково стіни, металопластикове вікно в оселі 59-річного сарненчанина та ще два — у 65-річної жительки райцентру. Ніхто з мешканців не постраждав. Обоє власників будинків — пенсіонери.

За попередньою інформацією працівників вибухотехнічного відділу ГУНП в Рівненській області, на подвір’ї вибухнула граната «РГД-5». Вилучені з місця події уламки та металевий важіль направлені на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину.