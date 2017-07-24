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16:17 24.07.2017

Чехлы для мобильных телефонов – как выбрать на сайте gadgets.ua

Выходя из дома, каждый из нас берет с собой специальное устройство для мобильной связи. Теперь, в повседневной жизни, мы не умеем обходиться без мобильника. На отдыхе и на работе, в городском транспорте, школе, ресторане, парке, дома – везде мы пользуемся смартфонами. Они напичканы целым рядом полезных функций, а по мощности, пожалуй, не уступают целому персональному компьютеру. При всей своей полезности и массе очевидных плюсов (просмотр видео, запись и прослушивание музыки, фото и видеосъемка, фотошоп, соцсети, игры и прочее) такие телефоны обладают одним огромным минусом – они очень хрупкие и недостаточно хорошо защищены от различных повреждений – вмятин, царапин, сколов, трещин, и не только.

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