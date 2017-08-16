Как выглядеть стильно в вязаном кардигане?

Вязаные кардиганы присутствуют в каждом женском гардеробе, но далеко не все представительницы прекрасного пола умеют создавать с их помощью стильные образы.

Вязаные кардиганы присутствуют в каждом женском гардеробе, но далеко не все представительницы прекрасного пола умеют создавать с их помощью стильные образы. Рассмотрим несколько интересных вариантов, которые будут актуальны в любом сезоне.

Весенний прогулочный вариант

Главным элементом такого образа можно сделать вязаный кардиган с замком и капюшоном. Его можно накинуть поверх обычной майки и зауженных джинсов. Женственности описанному сочетанию придадут ботильоны на шнуровке и сумка в тон обуви. Хорошо, если кардиган будет белого цвета, это сделает образ более свежим.

Осенний вечерний вариант

Если в вашем гардеробе есть кожаные брюки, попробуйте скомбинировать их с классическим удлиненным кардиганом с вязаным поясом. В качестве обуви идеально подойдут замшевые ботильоны, они сделают образ более изысканным. Под кардиган можно надеть любую классическую блузку. Оптимальным завершением образа станет небольшой клатч.

Вариант для бизнес-леди

Если вы хотите выглядеть по-деловому, попробуйте сочетание классической блузки, кожаной юбки и прямого вязаного кардигана. Главное не переусердствовать с длиной кардигана. В идеале он должен слегка прикрывать бедра. Кардиган названной длины поможет скрыть недостатки фигуры. Завершить образ можно туфлями на высоком каблуке и небольшой сумочкой.

Прогулочно-рабочий вариант

Для такого случая отлично подойдет длинный вязаный кардиган приталенного фасона. Акцентировать внимание на талии также поможет тонкий кожаный ремень контрастного цвета. Под описанный кардиган стоит надеть приталенное платье из легкой ткани. Сумочку и перчатки рекомендуется подобрать в тон платью, а обувь – в тон кардигану. Такой образ подойдет не только для работы или прогулки, но и для романтического свидания.

Нарядный вариант

Бытует мнение, что кардиган подходит исключительно для повседневных образов. Но многие девушки с успехом соединяют этот предмет гардероба с нарядными гипюровыми платьями. Если вы готовы к подобному сочетанию, выбирайте длинный кардиган в виде пальто. Дополнить такой образ можно легким шарфиком, черными туфлями на высоком каблуке и женственными часами.

Чтобы выглядеть стильно, необязательно покупать брендовые вещи по баснословным ценам. Тем более что существует немало украинских производителей, предлагающих вязаные кардиганы оптом и в розницу по доступной цене.