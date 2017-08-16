Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком (599)

На Рівненщині знайшли немовля у шкільній вбиральні (421)

Пікулі (406)

У Рівному на вулиці знайшли артилерійський снаряд (367)

В Рівному зупиниться рух тролейбуса (364)

Чорнично-абрикосові кекси (364)

Салат- гриль (361)

Кокосові сирники (354)

Володимирецькі поліцейські встановили породіллю, яка викинула немовля у вбиральню (350)

Літній суп Таратор (Джаджик) (353)

Через порушення правил дорожнього руху у Рівному семеро людей опинилися у лікарні (350)

На Рівненщині шахраї вимагають гроші від імені ОДА (347)

Ск»ячаттіна із цукіні (346)

Персиковий крем-оцет для гурманів (350)

У жителя Рівного вилучили арсенал зброї (345)

В Рівному патрульні виявили автомобіль, який перебуває у розшуку (344)

Студенти Рівненського “Водніка” зможуть оплачувати навчання і проживання в гуртожитку зі свого смартфону (341)

Маленькі рівняни можуть стати зірками (344)

На Березнівщині чоловік ледве не зарізав власну дружину (346)

Де сьогодні в Рівному не буде світла (339)
Как выглядеть стильно в вязаном кардигане?
16:15 16.08.2017

Как выглядеть стильно в вязаном кардигане?

Вязаные кардиганы присутствуют в каждом женском гардеробе, но далеко не все представительницы прекрасного пола умеют создавать с их помощью стильные образы.

Вязаные кардиганы присутствуют в каждом женском гардеробе, но далеко не все представительницы прекрасного пола умеют создавать с их помощью стильные образы. Рассмотрим несколько интересных вариантов, которые будут актуальны в любом сезоне.

Весенний прогулочный вариант

Главным элементом такого образа можно сделать вязаный кардиган с замком и капюшоном. Его можно накинуть поверх обычной майки и зауженных джинсов. Женственности описанному сочетанию придадут ботильоны на шнуровке и сумка в тон обуви. Хорошо, если кардиган будет белого цвета, это сделает образ более свежим.

Осенний вечерний вариант

Если в вашем гардеробе есть кожаные брюки, попробуйте скомбинировать их с классическим удлиненным кардиганом с вязаным поясом. В качестве обуви идеально подойдут замшевые ботильоны, они сделают образ более изысканным. Под кардиган можно надеть любую классическую блузку. Оптимальным завершением образа станет небольшой клатч.

Вариант для бизнес-леди

Если вы хотите выглядеть по-деловому, попробуйте сочетание классической блузки, кожаной юбки и прямого вязаного кардигана. Главное не переусердствовать с длиной кардигана. В идеале он должен слегка прикрывать бедра. Кардиган названной длины поможет скрыть недостатки фигуры. Завершить образ можно туфлями на высоком каблуке и небольшой сумочкой.

Прогулочно-рабочий вариант

Для такого случая отлично подойдет длинный вязаный кардиган приталенного фасона. Акцентировать внимание на талии также поможет тонкий кожаный ремень контрастного цвета. Под описанный кардиган стоит надеть приталенное платье из легкой ткани. Сумочку и перчатки рекомендуется подобрать в тон платью, а обувь – в тон кардигану. Такой образ подойдет не только для работы или прогулки, но и для романтического свидания.

Нарядный вариант

Бытует мнение, что кардиган подходит исключительно для повседневных образов. Но многие девушки с успехом соединяют этот предмет гардероба с нарядными гипюровыми платьями. Если вы готовы к подобному сочетанию, выбирайте длинный кардиган в виде пальто. Дополнить такой образ можно легким шарфиком, черными туфлями на высоком каблуке и женственными часами.

Чтобы выглядеть стильно, необязательно покупать брендовые вещи по баснословным ценам. Тем более что существует немало украинских производителей, предлагающих вязаные кардиганы оптом и в розницу по доступной цене.

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>
Додайте коментар:

защитный код
В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онукомВ Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком (599)
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу Луцького кільця надійшло до поліції сьогодні, 11 серпня, близько 11 години....		Рівнянин спробував вкрасти снікерсиРівнянин спробував вкрасти снікерси (239)
Близько 23:00 години зі служби 102 надійшло повідомлення від супермаркету, який перебуває під охороною Управління поліції охорони в Рівненській області....
На Рівненщині знайшли немовля у шкільній вбиральніНа Рівненщині знайшли немовля у шкільній вбиральні (421)
Поліцейські розшукують матір новонародженого хлопчика, якого знайшли учора, восьмого серпня, у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району....		У Рівному на вулиці знайшли артилерійський снарядУ Рівному на вулиці знайшли артилерійський снаряд (367)
Повідомлення про виявлений підозрілий предмет на вулиці Макарова обласного центру до поліції надійшло сьогодні, дев’ятого серпня, близько восьмої ранку....
Володимирецькі поліцейські встановили породіллю, яка викинула немовля у вбиральнюВолодимирецькі поліцейські встановили породіллю, яка викинула немовля у вбиральню (350)
Поліцейські розшукали матір новонародженого хлопчика, якого знайшли учора, восьмого серпня, у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району....		На Рівненщині шахрайки викрали у пенсіонерки 17 тисяч гривеньНа Рівненщині шахрайки викрали у пенсіонерки 17 тисяч гривень (133)
...
Мешканцям Рівненщини вкотре нагадують про шахраївМешканцям Рівненщини вкотре нагадують про шахраїв (240)
За добу шахраї на Рівненщині «попрацювали» майже на 22 тисячі гривень...		Рівнянці в день народження зламали ніс і хотіли силоміць затягти в автоРівнянці в день народження зламали ніс і хотіли силоміць затягти в авто (171)
Сьогодні вночі патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Соборній чоловік побив дівчину....
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.