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Огірки по-корейські
Тетяна Хвиль
21:16 15.08.2017

Огірки по-корейські

Женщина постарела, если при покупке нижнего белья она не думает, как прежде: "Вот, будет что на свидание надеть", а думает: "Вот, будет в чём в поликлинику сходить"

Вам подобається морква по-корейські? Якщо відповідь «так», то цей рецепт однозначно для вас. Гострі, пряні, ароматні огірочки не залишать байдужим жодного прихильника смачно закусити (в різних значеннях цього слова ). Ну а морковка просто іде приємним бонусом! Якщо ви маєте ще огірки, то неодмінно спробуйте, а ні, то наступного року рецепт обов»язково згодиться. Огірки зручніше брати великі і дуже великі.

На шість 0,5 л банок:

3 кг огірків

500гр.моркви

1,5 ст.л. солі

250 мл олії

250 мл оцту (9%)

1ч.л. меленого коріандру

1ч.л. солодкої паприки

0,5ч.л. червоно гіркого перцю (меленого)

2 великі головки часнику

½ ст. цукру

Для початку огірки помити, обрізати кінчити, порізати на 4-6 частин. Моркву помити, почистити, натерти на терці для корейської морковки. Додати до огірків.

Змішати спеції та приправи, додати до овочів. Вичавити часник. Все перемішати і залишити на добу, кілька разів перемішуючі.

Викласти все в стерилізовані (холодні )банки. Стерилізуємо 15 хвилин. Перевертаємо, накриваємо ковдрою і даємо повністю охолонути.

Як бачите - готується закуска практично миттєво, уходить зі столу так само швидко, тому готувати треба!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!

Ну а це підбірка рецептів для консервації:

Джем з персиків

Ікра з баклажан

Апельсиновий конфітюр

Яблучний мармелад

Варення з айви

Мариновані цибулинки-перлинки

Кольорове варення

Ікра кабачкова

Мариновпний гострий перчик

Вишневе варення

П»яний конфітюр

В»ялені сливи

Соус Айвар

Грушовий конфітюр

В»ялені томати за 20 хвилин

Ткемалі

Кетчуп

Маринова цвітна капуста

Квашений гіркий перець

Новорічний конфітюр

Закусочний джем з перцю ( це реальна бомба)

Маринований болгарський перець

Газаров перець

Сацибелі

Варення Чорнослив в шоколаді

Чорничний джем

Пікулі

Тетяна Хвиль

Огірки по-корейські

Огірки по-корейські

Огірки по-корейські

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