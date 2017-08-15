Огірки по-корейські

Женщина постарела, если при покупке нижнего белья она не думает, как прежде: "Вот, будет что на свидание надеть", а думает: "Вот, будет в чём в поликлинику сходить"

Вам подобається морква по-корейські? Якщо відповідь «так», то цей рецепт однозначно для вас. Гострі, пряні, ароматні огірочки не залишать байдужим жодного прихильника смачно закусити (в різних значеннях цього слова ). Ну а морковка просто іде приємним бонусом! Якщо ви маєте ще огірки, то неодмінно спробуйте, а ні, то наступного року рецепт обов»язково згодиться. Огірки зручніше брати великі і дуже великі.

На шість 0,5 л банок:

3 кг огірків

500гр.моркви

1,5 ст.л. солі

250 мл олії

250 мл оцту (9%)

1ч.л. меленого коріандру

1ч.л. солодкої паприки

0,5ч.л. червоно гіркого перцю (меленого)

2 великі головки часнику

½ ст. цукру

Для початку огірки помити, обрізати кінчити, порізати на 4-6 частин. Моркву помити, почистити, натерти на терці для корейської морковки. Додати до огірків.

Змішати спеції та приправи, додати до овочів. Вичавити часник. Все перемішати і залишити на добу, кілька разів перемішуючі.

Викласти все в стерилізовані (холодні )банки. Стерилізуємо 15 хвилин. Перевертаємо, накриваємо ковдрою і даємо повністю охолонути.

Як бачите - готується закуска практично миттєво, уходить зі столу так само швидко, тому готувати треба!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!

Ну а це підбірка рецептів для консервації:

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