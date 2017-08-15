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12:47 15.08.2017
Рівнянин спробував вкрасти снікерси
Близько 23:00 години зі служби 102 надійшло повідомлення від супермаркету, який перебуває під охороною Управління поліції охорони в Рівненській області.
Прибувши до торговельного закладу, наряд взводу реагування батальйону поліції охорони затримав підозрюваного у крадіжці 33-х річного мешканця Рівного.
Він вирішив поласувати дармовими снікерсами на суму близько 150 гривень. За вказану крадіжку молодик понесе адміністративну відповідальність за статтею 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправних робіт на строк до одного місяця або адміністративного арешту на строк до десяти діб.
Управління поліції охорони
в Рівненській області
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