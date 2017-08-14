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20:39 14.08.2017

Сколько стоит букет красных роз?

Букет из красных роз - лучший подарок для девушке. Интересует стоимость букета из красных роз? Хотите купить, но не знаете, где дешевле. Мы подскажем

Букет из красных роз, пожалуй, один самых часто заказываемых вариантов цветочных композиций. Именно эти цветы выбирают, чтобы рассказать о своих чувствах, о настоящей страстной любви и восхищении красотой. Цена на маленький или большой букет красных роз в разных салонах может отличаться. При этом самые выгодные предложения можно найти, выбрав одно из предложений интернет-магазинов цветов.

Как формируется цена букета?

Стоимость букета, прежде всего, зависит от его размера. Естественно, что огромный букет красных роз будет стоить дороже, чем композиция небольшого или среднего размера. Также на стоимость влияет:

  • Сорт роз.

    В зависимости от того насколько прихотливый в выращивании сорт, и откуда он поставляется, зависит его цена.

  • Форма.

    Чем сложнее исполнение композиции, тем дороже она обойдется. Это касается букетов, для создания которых потребуется использование специального плетения и проволоки (например, каскадный букет).

  • Использование декоративных элементов.

    Декорирование всевозможными ленточками, бусинами, волокном из сизаля, другими материалами или оформление композиции в специальной корзинке или коробочке увеличивает ее конечную стоимость.

  • Состав.

    Красные розы эффектно выглядят как в монокомпозициях, так и в сочетаниях с другими цветам (лизиантусами, пионами, лилиями, альстромериями, каллами). Добавление в композицию других видов цветов делает его более интересным и необычным, а также влияет на его цену.

Сколько стоит букет красных роз в Харькове?

При выборе композиции стоит обращать внимание не только на цены, но и на качество сервиса и свежесть цветов. Интернет-магазин цветов Мир Цветов за время своего существования зарекомендовал себя не только, как флористический магазин, предлагающий привлекательные цены на букеты, но и как компания, в которой работают опытные мастера, создающие восхитительные цветочные композиции к любому поводу.

В онлайн-магазине Мир Цветов вы можете купить букет из красных роз по самым выгодным ценам в Харькове. Например, небольшой красивый букет красных роз (19 шт.) можно приобрести всего за 450 гривен. Помимо монокомпозиций в каталоге магазина представлены интересные сочетания алых роз с другими цветами. Необычно и элегантно выглядит композиция с ярко-алыми бутонами роз, сиреневыми хризантемами. Приобрести такую красоту можно всего за 330 гривен.

Почему стоит воспользоваться услугами компании «Мир Цветов»?

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  • Свежие цветы, из которых опытные флористы создают оригинальные композиции необычайной красоты.

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