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Планшеты Apple: удобство и комфорт пользователя на 100%
Годами было принято считать, что техника Apple – достояние только состоятельных людей.
Годами было принято считать, что техника Apple – достояние только состоятельных людей. Брендовый ноутбук или смартфон подчеркивал социальный статус своего обладателя. По мере расширения доли на рынке, «яблочная» техника стала массовым явлением. Сегодня у рабочего и банкира можно встретить в руках портативный компьютер или плеер. Объясняется это качеством продукции и значительными функциональными возможностями.
В авторизованных магазинах ipad планшеты представлены в нескольких модификациях. Первым критерием для выбора станет размер экрана. Модель Pro с диагональю 12,9 дюйма понравится тем, кому долго необходимо работать. Емкостный экран с первого касания поможет добраться до нужного приложения или опции. Бюджетным вариантом станет iPad mini. Здесь размер диагонали не превышает 4 дюйма.
Второй критерий – цвет корпуса. Производитель унифицировал для всего модельного ряда данный параметр. Речь идет о классическом серебристом, сером космосе, золотом и о розовом золоте. Вне зависимости от цветового решения начинка останется неизменной. Если говорить о характеристиках iPad в интернет-магазине, то они выглядят следующим образом:
Авторизованный интернет-магазин предлагает iPod различных годов выпуска. Различия видны на уровне емкости аккумулятора. В премиальной модели 1 зарядки хватит для 12 часов непрерывной модели. В мини версии – лишь для 5. Расстраиваться здесь не стоит. Благодаря достаточно быстрой зарядке, восстановить работоспособность гаджета можно за 35-40 минут.
При покупке iPod покупатель получает товарный чек и гарантийный талон. Только при наличии указанных документов у пользователя не возникнет проблем на этапе практической эксплуатации.
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