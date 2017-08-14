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Планшеты Apple: удобство и комфорт пользователя на 100%
20:36 14.08.2017

Планшеты Apple: удобство и комфорт пользователя на 100%

Годами было принято считать, что техника Apple – достояние только состоятельных людей.

Годами было принято считать, что техника Apple – достояние только состоятельных людей. Брендовый ноутбук или смартфон подчеркивал социальный статус своего обладателя. По мере расширения доли на рынке, «яблочная» техника стала массовым явлением. Сегодня у рабочего и банкира можно встретить в руках портативный компьютер или плеер. Объясняется это качеством продукции и значительными функциональными возможностями.

В авторизованных магазинах ipad планшеты представлены в нескольких модификациях. Первым критерием для выбора станет размер экрана. Модель Pro с диагональю 12,9 дюйма понравится тем, кому долго необходимо работать. Емкостный экран с первого касания поможет добраться до нужного приложения или опции. Бюджетным вариантом станет iPad mini. Здесь размер диагонали не превышает 4 дюйма.

Второй критерий – цвет корпуса. Производитель унифицировал для всего модельного ряда данный параметр. Речь идет о классическом серебристом, сером космосе, золотом и о розовом золоте. Вне зависимости от цветового решения начинка останется неизменной. Если говорить о характеристиках iPad в интернет-магазине, то они выглядят следующим образом:

  • поддерживаемые форматы передачи данных: 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth;

  • разрешение экрана: до 2732х2048 пикселей;

  • плотность цвета: 264 пикселя/дюйм;

  • экран покрыт защитным напылением;

  • дисплей на 100% ламинирован;

  • наличие антибликового покрытия;

  • доступна технология pro motion;

  • установлен процессор с 64-битной архитектурой;

  • наличие встроенного со-процессора движения;

  • не поддерживается технология apple pencil;

  • разрешение фронтальной камеры: 12 мегапикселей;

  • диафрагма: 1/8;

  • система оптической стабилизации изображения – даже при недостаточном освещении получатся четкие кадры;

  • система live photos оснащена расширенным цветовым диапазоном.

Авторизованный интернет-магазин предлагает iPod различных годов выпуска. Различия видны на уровне емкости аккумулятора. В премиальной модели 1 зарядки хватит для 12 часов непрерывной модели. В мини версии – лишь для 5. Расстраиваться здесь не стоит. Благодаря достаточно быстрой зарядке, восстановить работоспособность гаджета можно за 35-40 минут.

При покупке iPod покупатель получает товарный чек и гарантийный талон. Только при наличии указанных документов у пользователя не возникнет проблем на этапе практической эксплуатации.

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