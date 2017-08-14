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На Рівненщині шахрайки викрали у пенсіонерки 17 тисяч гривень
На Дубровиччині невідомі за милостинею прийшли до пенсіонерки 11 серпня, близько 11 години. Поки господиня пригощала водою, одна з гостей зуміла викрасти всі заощадження.
Дві жінки запевняли 84-річну жительку села Вербівка, що через пожежу вони позбулися усього, що нажили. Господиня одразу погодилася допомогти і повела гостей, які під’їхали до подвір’я на автомобілі, у будинок. Пенсіонерка пішла до своєї кімнати та дістала із схованки стогривневу купюру. Після цього одна з жінок попросила води. І поки, господині повела ту в кухню, інша викрала зі схованки усі заощадження жінки: вісім тисяч гривень та 350 доларів США.
Коли ж гості покинули оселю, пенсіонерка виявила зникнення грошей і одразу повідомила до поліції.
У поліції за фактом крадіжки розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до одиноких та осіб похилого віку не вступати в розмову з підозрілими особами та не впускати їх до своєї оселі чи господарства. Усі, хто володіє будь-якою інформацію щодо вчиненого злочину, зокрема білої ВАЗівки повідомляти до поліції за номером телефону 102.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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