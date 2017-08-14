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Малосольні помідори італійської матусі
Тетяна Хвиль
09:29 14.08.2017

Малосольні помідори італійської матусі

Настоящие мужчины - это редкий, вымирающий вид. Их нужно срочно заносить в Красную книгу - в ПАСПОРТ!

Сьогодні прекрасний рецепт малосольних помідор в італійському стилі. Уявіть – помідори, часник, базилік, краплинка меду і тонкий шлей спецій. Думаю, що спробувати варто неодмінно, щоб вирішити для себе – подобаються такі, чи традиційні.

На 1,5 л банку:

1 кг маленький томатів-сливочок

1 л води

гілочка базиліку

головка часнику

1ст.л. солі з гіркою (крупний помол)

1ст.л.цукру під ніж

2ст.л. оцту (6%)

1ст.л.меду

Помідори маємо, і кожну проколюємо виделкою. Часник нарізаємо пластівцями. Помідори викладаємо в банку, кожен ряд перекладаємо часником і листям базиліку.

Для маринаду сіль, цукор додаємо у воду, закип»ятили, залили помідори в банці і чекаємо поки охолоне. Зливаємо напівмаринад в каструлю, доводимо до кипіння, знімаємо з вогню, додаємо мед та оцет і знову заливаємо помідори. За добу можна пробувати, якщо промаринувалися достатньо, то ставимо в холодильник.

Смажена картопля і малосольні помідори – один з найсмачніших обідів, вам теж так здається?

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну а це підбірка рецептів для консервації:

Джем з персиків

Ікра з баклажан

Апельсиновий конфітюр

Яблучний мармелад

Варення з айви

Мариновані цибулинки-перлинки

Кольорове варення

Ікра кабачкова

Мариновпний гострий перчик

Вишневе варення

П»яний конфітюр

В»ялені сливи

Соус Айвар

Грушовий конфітюр

В»ялені томати за 20 хвилин

Ткемалі

Кетчуп

Маринова цвітна капуста

Квашений гіркий перець

Новорічний конфітюр

Закусочний джем з перцю ( це реальна бомба)

Маринований болгарський перець

Газаров перець

Сацибелі

Варення Чорнослив в шоколаді

Чорничний джем

Пікулі

Тетяна Хвиль

Малосольні помідори італійської матусі

Малосольні помідори італійської матусі

Малосольні помідори італійської матусі

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