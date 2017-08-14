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Малосольні помідори італійської матусі
Настоящие мужчины - это редкий, вымирающий вид. Их нужно срочно заносить в Красную книгу - в ПАСПОРТ!
Сьогодні прекрасний рецепт малосольних помідор в італійському стилі. Уявіть – помідори, часник, базилік, краплинка меду і тонкий шлей спецій. Думаю, що спробувати варто неодмінно, щоб вирішити для себе – подобаються такі, чи традиційні.
На 1,5 л банку:
1 кг маленький томатів-сливочок
1 л води
гілочка базиліку
головка часнику
1ст.л. солі з гіркою (крупний помол)
1ст.л.цукру під ніж
2ст.л. оцту (6%)
1ст.л.меду
Помідори маємо, і кожну проколюємо виделкою. Часник нарізаємо пластівцями. Помідори викладаємо в банку, кожен ряд перекладаємо часником і листям базиліку.
Для маринаду сіль, цукор додаємо у воду, закип»ятили, залили помідори в банці і чекаємо поки охолоне. Зливаємо напівмаринад в каструлю, доводимо до кипіння, знімаємо з вогню, додаємо мед та оцет і знову заливаємо помідори. За добу можна пробувати, якщо промаринувалися достатньо, то ставимо в холодильник.
Смажена картопля і малосольні помідори – один з найсмачніших обідів, вам теж так здається?
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
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