Малосольні помідори італійської матусі

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Сьогодні прекрасний рецепт малосольних помідор в італійському стилі. Уявіть – помідори, часник, базилік, краплинка меду і тонкий шлей спецій. Думаю, що спробувати варто неодмінно, щоб вирішити для себе – подобаються такі, чи традиційні.

На 1,5 л банку:

1 кг маленький томатів-сливочок

1 л води

гілочка базиліку

головка часнику

1ст.л. солі з гіркою (крупний помол)

1ст.л.цукру під ніж

2ст.л. оцту (6%)

1ст.л.меду

Помідори маємо, і кожну проколюємо виделкою. Часник нарізаємо пластівцями. Помідори викладаємо в банку, кожен ряд перекладаємо часником і листям базиліку.

Для маринаду сіль, цукор додаємо у воду, закип»ятили, залили помідори в банці і чекаємо поки охолоне. Зливаємо напівмаринад в каструлю, доводимо до кипіння, знімаємо з вогню, додаємо мед та оцет і знову заливаємо помідори. За добу можна пробувати, якщо промаринувалися достатньо, то ставимо в холодильник.

Смажена картопля і малосольні помідори – один з найсмачніших обідів, вам теж так здається?

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну а це підбірка рецептів для консервації:

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