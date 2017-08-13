Вибираємо купальник для маленького бюста

Жіноче тіло - це виняткова індивідуальність, яка сама по собі красива. Однакових жінок не буває, але кожна гідна захоплення. Найчастіше у дівчат формується необґрунтований комплекс з приводу маленького розміру грудей, хоча не всі чоловіки вважають це недоліком, а навіть навпаки, називають це гідністю.

У буденному житті такі дівчата вміло вибирають собі правильний одяг, який допомагає відчувати себе більш впевнено, навіть якщо маленькі груди, а що робити під час літнього пляжного сезону, коли доводиться вибирати максимально відкриті наряди і купальники? Які жіночі купальники вибрати для маленького бюста, щоб не тільки виглядати красиво, але ще й візуально збільшити обсяг?







Маленькі груди своєї власниці, насправді, дозволить застосовувати на пляжі набагато більшу кількість фасонів купальників, ніж дівчатам з більш пишними грудьми, це і зрозуміло - маленькі груди легко зафіксувати, для них не потрібні додаткові підтримуючі конструкції в наряді.







Такі популярні купальники, як танкіні, монокіні, припасовані спортивні купальники - зручні і незвичайні форми легко урізноманітнюють ваш гардероб і дозволять вам виділитися на пляжі, але вони не зможуть візуально збільшити бюст, для вирішення даної проблеми краще вибрати інші варіанти.







Яку форму купальника вибрати?







Модні дизайнери давно вирішили проблему жіночих маленьких грудей - це конструкція ліфа, названа «пуш-ап». Чашечки бюстгальтера оснащуються спеціальними поролоновими вставками, які піднімають груди і візуально надають обсяг. Незважаючи на те, що ефект зроблений штучно, груди виглядають красиво, природно і апетитно. Подібний механізм використовується і в нижній білизні, і в купальниках, і в корсетних сукнях, і в інших речах, які мають на увазі в собі наявність чашок для грудей.







Купальники з бюстгальтером з ефектом пуш-ап можуть стати справжнім виходом для дівчини, яка соромиться своїх грудей.







Якщо ви не хочете використовувати штучні замінники, то виберіть для себе купальник з лямками, які перев'язуються через шию. Завдяки лінії, створеної зав'язками, груди візуально збільшиться.

Купальник танкіні - це купальник, що складається з топа, який може бути коротким, а може нагадувати повноцінний топ до стегон. Причому він може бути без будь-яких спеціальних підтримуючих елементів для грудей (подібний купальник хороший для дівчат, що не соромляться маленьких грудей і не бажають їхвізуально збільшити). Є варіанти з чашечками з ефектом пуш-ап, який може красиво виділити ваші груди, приховати животик, але при цьому танкіні буде виконувати пряму функцію купальника.