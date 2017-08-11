Рівнянці в день народження зламали ніс і хотіли силоміць затягти в авто

Сьогодні вночі патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Соборній чоловік побив дівчину.

Прибувши за вказаною адресою інспектори вияснили, що після святкування дня народження заявниці, в одному з розважальних закладів міста, дівчата викликали авто служби «таксі» та мали намір відправитись додому.

Раптом до них під’їхав автомобіль марки Lexus, водій якого запропонував «покататися». На пропозицію дівчата відмовились та не забажали продовжувати спілкування з незнайомцем. Після цього чоловік почав нахабно себе поводити, чіплятися, виражався нецензурною лайкою та спробував силоміць затягти їх в автомобіль. У сутичці незнайомець вдарив 21-річну іменинницю в обличчя, зламав їй ніс та втік з місця події.

Розповсюдивши орієнтування серед особового складу, патрульні зупинили схожий автомобіль в центральній частині міста. Водієм виявився 33-річний громадянин Туреччини, який зізнався у тому, що дійсно конфліктував з дівчатами напередодні, але повідомив, що це вони його побили та хотіли пошкодити автівку.

Чоловіка патрульні запросили у міський відділ поліції для надання пояснень по справі.