В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу Луцького кільця надійшло до поліції сьогодні, 11 серпня, близько 11 години.

За попередньою інформацією стало відомо, що 27-річний мешканець Вінницької області, керуючи автомобілем «Volkswagen Sharan» на автодорозі поблизу села Обарів Рівненського району не надав переваги в русі пішоходам та здійснив наїзд на 68-річну рівнянку та її п’ятирічного онука.

Унаслідок ДТП жінку із струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою та політравмою доставили до Рівненської центральної міської лікарні. Хлопчика з підозрою на закритий перелом руки оглядають лікарі цього ж медзакладу.

На місці події працюють патрульні поліцейські та слідчий. Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди