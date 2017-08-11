|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу Луцького кільця надійшло до поліції сьогодні, 11 серпня, близько 11 години.
За попередньою інформацією стало відомо, що 27-річний мешканець Вінницької області, керуючи автомобілем «Volkswagen Sharan» на автодорозі поблизу села Обарів Рівненського району не надав переваги в русі пішоходам та здійснив наїзд на 68-річну рівнянку та її п’ятирічного онука.
Унаслідок ДТП жінку із струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою та політравмою доставили до Рівненської центральної міської лікарні. Хлопчика з підозрою на закритий перелом руки оглядають лікарі цього ж медзакладу.
На місці події працюють патрульні поліцейські та слідчий. Правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди
Відділ комунікації поліції Рівненської області
Переглядів: 407
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.