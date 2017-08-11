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12:35 11.08.2017
У Рівному відкривають виставку живопису
Зіротон Кельнер «Життя у NATURE MORTE»
В неділю, 13 серпня о 15.00 в холі Рівненській обласній бібліотеці для молоді (вул. Київська, 18) відбудеться відкриття персональної виставки живопису Зіротон Кельнер (Мирослави Романюк) «Життя у NATURE MORTE».
Організатор: Рівненська обласна бібліотека для молоді.
Участь у заході візьмуть поціновувачі образотворчого мистецтва, друзі та всі бажаючі.
Контактна особа: Марія Войцеховська (0362) 63-74-86
Методичний відділ РОБМ
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В неділю, 13 серпня о 15.00 в холі Рівненській обласній бібліотеці для молоді (вул. Київська, 18) відбудеться відкриття персональної виставки живопису Зіротон Кельнер (Мирослави Романюк) «Життя у NATU...
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