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Мешканцям Рівненщини вкотре нагадують про шахраїв
09:51 11.08.2017

Мешканцям Рівненщини вкотре нагадують про шахраїв

За добу шахраї на Рівненщині «попрацювали» майже на 22 тисячі гривень

Жертвами аферистів дев’ятого серпня стали дві рівнянки та жителька Сарн. Правоохоронці вкотре радять мешканцям області бути обачними під час проведення фінансових операцій та у спілкуванні з незнайомцями.

Близько 14-ї години до квартири 91-річної жительки обласного центру завітали дві невідомі жінки, які під приводом перевірки газового лічильника викрали у пенсіонерки чотири тисячі гривень.

Надвечір до 67-річної рівнянки на вулиці підійшли дві жінки, які попросили терміново поміняти їм долари на гривні, бо потрібні гроші на лікування родичів, які постраждали у дорожньо-транспортній пригоді. Господиня одразу погодилася допомогти жінкам та запросила їх до своєї квартири. В оселі обидві гості почали запевняти, що завтра принесуть банкноти, а зараз начебто позичать гривні. Взамін вони залишили сумку з начебто цінними паперами. Тож пенсіонерка віддала жінкам 8500 гривень. Та коли зазирнула потім у сумку, замість документів побачила звичайні аркуші паперу.

На мобільний телефон 33-річної жительки міста Сарни надійшло повідомлення, що її банківська картка заблокована. За «допомогою» потрібно було звертатись за вказаним телефоном. Жінка так і зробила, і доки розблоковувала картку, з рахунку псевдобанкіри зняли 9140 гривень.

За всіма фактами у поліції проводять досудові розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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