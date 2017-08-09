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18:37 09.08.2017

На полях Рівненщини жнивують 2900 комбайнів

На Рівненщині продовжують збирати врожай. Нині обмолочують озимі, ранні ярі зернові та зернобобові.

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Про це повідомляють з департаменту агропромислового розвитку Рівненської ОДА.

Так, ранні ярі зернові скосили на площі 17 тисяч гектарів, з яких намолотили майже 70 тисяч тонн зерна. Урожайність склала близько 43 центнери з гектару.

В цілому в області цими культурами засіяно близько 200 тисяч гектарів.

Також аграрії збирають урожай озимих. Зокрема, ячменю скосили та обмолотили на майже 90 % засіяних площ. Урожайність при цьому склала півсотні центнерів з гектару. Її найвищий показник спостерігається на Млинівщині.

Озимий ріпак зібрали на майже 70 % площ. При цьому намолотили понад 30 тисяч тонн. Найвищої урожайності - 40 центнерів з гектару - досягнуто у сільськогосподарських підприємствах Здолбунівщини.

Водночас озимої пшениці скосили та обмолотили на 10 тисячах гектарах. Найкращої урожайності досягнуто у господарствах Здолбунівського та Радивилівського районів.

Нагадаємо, цьогоріч посівна площа є найбільшою за останні 5 років. Під урожай-2017 хлібороби відвели понад півмільйона гектарів, а це майже на 20 тисяч гектарів більше минулого року.

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