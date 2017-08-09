Ремонт мереж і систем каналізації, як відремонтувати?

Як не сумно, але з плином часу, все старіє і руйнується, псується. Ось і стара проводка каналізації вимагає своєчасного ремонту. Ремонт буває аварійний і плановий. Щоб не виникало аварійних ситуацій, слід проводити діагностику каналізації та відповідні профілактичні роботи.

Якщо Ви майстер на всі руки, то все полаготити самому легко, а якщо нія - звертайтеся до професіоналів, вони роблять усі бытовые услуги. При капітальному ремонті, проводиться заміна застарілих чавунних труб на нові ПНД - поліетиленові труби низького тиску. Ці труби дозволять швидко відремонтувати і тривало експлуатувати систему, без всяких аварійних ситуацій. Вони мають високу корозійну стійкість до практично всім органічним і хімічних речовин, які можуть потрапити в каналізацію, мають високу пружністю. Фітинги, муфти, косинці, трійники тощо., Для каналізації, виконуються з цього ж матеріалу, і мають добре стикуються поверхні, споряджені гумовими кільцями, що забезпечують герметичність з'єднання. Труби розраховані, на роботу, при проходженні гарячої рідини в + 65 ° С, при короткочасній дії, навіть на + 90 ° С.

Ремонт системи каналізації

В першу чергу при ремонті системи каналізації, треба демонтувати старі чавунні труби. Тут треба бути гранично акуратними, адже чавун дуже крихкий матеріал, і якщо планується заміна частини системи, то слід бути обережним, щоб не пошкодити, решту гілку.

Далі слід підібрати діаметр і товщину каналізаційних труб, не меншу роль грає, і матеріал, з якого виготовлена ??труба. Сьогодні для того щоб відремонтувати каналізацію пропонують труби з полівінілхлориду (ПВХ) і з поліпропілену (ПП). Труби ПП, витримують вищі температури проходить рідини, тому, рекомендуються для установки у ванних, лазнях, установки пральних машин, та й стійкість до хімічних речовин, у них висока. Внутрішня поверхня ПП труби ідеально гладка, що підвищує її гідравлічні властивості, і вона не "обростає" нальотом, тому і засмічення в таких трубах рідкісні. Однак ці труби не можна застосовувати для зовнішньої мережі каналізації, у них поганий опір до ультрафіолетового впливу.

Ремонт мереж каналізації - матеріали

При покупці труб для ремонту мереж каналізації вам вказують зовнішній діаметр, саме він є основним при виборі типу системи каналізації:

труби з D = 75 мм, призначені, для відводу води від раковин, підключених пральних і посудомийних машин;

труби з D = 90 мм, призначені для транспортування стоків з ванної;

труби з D = 100 мм приєднують до унітазу, використовують для будинкового, міжповерхового стояка;

труби з D = 300 мм, застосовують для відводу дворової мережі каналізації.

Товщина стінок, збільшується в міру збільшення зовнішнього діаметра. При покупці, розрахуйте потрібну вам довжину труби. Вони випускаються довжиною 1, 2, 3, 4, 5, і 6 метрів. Але вкоротити трубу, до потрібного розміру, легко за допомогою "болгарки".

Як відремонтувати каналізацію правильно

Ось труби будинку і можна ремонтувати. Приступаємо до їх монтажу. Треба пам'ятати, що каналізаційна система в будинках, самопливна, тому укладаючи труби, слід робити природний ухил. Занадто великий нахил, підвищує шум від стоку води, і що головне, зменшується здатність труби до самоочищення. При великому куті нахилу, спостерігається поділ рідини на потоки, і тверді, важкі частинки, починають випадати в осад на стінки труб. При малому нахилі, знижується швидкість руху рідини. Оптимальним вважається вибір нахилу від 1,5 см до 2,5 см на кожен метр каналізаційної труби. Врахуйте, що чим коротше відрізок каналізації, тим, краще більший нахил.

Але, якщо все ж сталося засмічення, то найоптимальніший варіант, механічний вплив. Візьміть довгу сталеву струну або спіраль, з ручкою з одного боку, і проткніть в зливний отвір. Доведеться помучитися, методично обертаючи ручку в одну сторону, але прочищення стінок труби і засмічення гарантована.