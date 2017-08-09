Володимирецькі поліцейські встановили породіллю, яка викинула немовля у вбиральню

Поліцейські розшукали матір новонародженого хлопчика, якого знайшли учора, восьмого серпня, у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району.

Нею виявилася 23-річна місцева мешканка, громадянка сусідньої держави. Жінка проживає у селі Балаховичі більше трьох років, одружена, має ще двох дітей. Наразі її обстежують лікарі. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, за фактом замаху на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України. Породіллі за скоєне загрожує позбавлення волі строком на п’ять років.