|
|
|Ціни на пальне АЗС "Олас"
|ДП
|19.95
грн
|А-95 преміум
|24.90
грн
|А-95
|22.00
грн
|А-92
|21.45
грн
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
|
|
13:25 09.08.2017
Володимирецькі поліцейські встановили породіллю, яка викинула немовля у вбиральню
Поліцейські розшукали матір новонародженого хлопчика, якого знайшли учора, восьмого серпня, у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району.
Нею виявилася 23-річна місцева мешканка, громадянка сусідньої держави. Жінка проживає у селі Балаховичі більше трьох років, одружена, має ще двох дітей. Наразі її обстежують лікарі. Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту.
Нагадаємо, за фактом замаху на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України. Породіллі за скоєне загрожує позбавлення волі строком на п’ять років.
Відділ комунікації поліції
Рівненської області
Переглядів: 74
|
|У Рівному на вулиці знайшли артилерійський снаряд (118)
Повідомлення про виявлений підозрілий предмет на вулиці Макарова обласного центру до поліції надійшло сьогодні, дев’ятого серпня, близько восьмої ранку....
|На Рівненщині знайшли немовля у шкільній вбиральні (160)
Поліцейські розшукують матір новонародженого хлопчика, якого знайшли учора, восьмого серпня, у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району....
|Володимирецькі поліцейські встановили породіллю, яка викинула немовля у вбиральню (73)
Поліцейські розшукали матір новонародженого хлопчика, якого знайшли учора, восьмого серпня, у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району....
|Студенти Рівненського “Водніка” зможуть оплачувати навчання і проживання в гуртожитку зі свого смартфону (72)
...
|Морозиво з персиковою карамеллю (25)
Один из неприятных аспектов глобального потепления: надежды стали таять значительно быстрей....
|Довірливих жителів Рівненщини ошукали на 14 тисяч гривень (66)
Мешканець Дубенського району хотів купити трактор, а натомість віддав аферистам понад сім тисяч гривень. Ще однією жертвою махінацій стала пенсіонерка Сарненського району, яка за звільнення онука із С...
|Через порушення правил дорожнього руху у Рівному семеро людей опинилися у лікарні (102)
Учора, шостого серпня, близько 22 години на перехресті вулиць «Чорновола-Карнаухова-Басівкутська» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Серед постраждалих діти....
|
|
|