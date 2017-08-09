У Рівному на вулиці знайшли артилерійський снаряд

Повідомлення про виявлений підозрілий предмет на вулиці Макарова обласного центру до поліції надійшло сьогодні, дев’ятого серпня, близько восьмої ранку.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП в Рівненській області та працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Поліцейські встановили, що у дворі будинку на вулиці Макарова поблизу сміттєвого баку місцева жителька помітила пакет із предметом, зовні схожий на снаряд.

За результатами огляду вибухотехніків стало відомо, що у пакеті знаходилася головна частина артилерійського снаряду калібру 96 мм часів Другої світової війни. Снаряд правоохоронці вилучили для подальшого знищення.

За цим фактом у поліції проводиться перевірка, за результатами якої буде прийняте відповідне процесуальне рішення.