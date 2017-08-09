Студенти Рівненського “Водніка” зможуть оплачувати навчання і проживання в гуртожитку зі свого смартфону

ПриватБанк потурбувався, щоб платити за навчання у виші та проживання в гуртожитку було швидко і зручно. Студенти Національного Університет Водного господарства та природокористування зможуть здійснити всі оплати за допомогою QR-коду.

В Україні завершилась вступна кампанія та скоро розпочнеться новий навчальний рік у вищих навчальних закладах України. Вже незабаром студенти поринуть у приємні щоденні клопоти навчання у вишах. Завдяки запровадженню інноваційних банківських технологій ПриватБанк посприяє тому, щоб принаймні частина з них вирішувалася швидко і зручно.

Так, студенти національного університету матимуть змогу оплачувати навчання за допомогою QR-коду. Усе, що потрібно, - завантажити мобільний додаток Privat24, відсканувати QR-код на спеціальному плакаті та підтвердити платіж. Декілька секунд - і оплата здійснена.

“Плата за навчання - це значна сума коштів. А технологія QR-коду дозволить обійтися без готівки та зекономить час. Оплату можна буде здійснити, не виходячи з приміщення університету”, - зауважив керівник Бізнесу платежів і переказів Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Нерук. - Таким самим чином, через QR-код, можна оплачувати і проживання в гуртожитку НУВГП. Плакати з кодами будуть розміщені у всіх корпусах та гуртожитках, аби студенти могли миттєво здійснити платіж”.

Нагадаємо, що в рівняни за допомогою QR-коду мають змогу здійснювати безготівкові платежі за комунальні послуги, допомогти тваринам у зоопарку чи оплатити послуги технічного обслуговування автомобіля.

Оплата платежів за допомогою QR-коду проходить швидко, просто і виключає помилки в реквізитах. Для цього достатньо завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24, перейти в «Мої платежі» > «Новий платіж» та відсканувати QR-код на квитанції. Ті, у кого ще немає смартфону, можуть здійснити оплату через QR-код у найближчих відділеннях ПриватБанку за допомогою планшета співробітника відділення. Більше інформації на https://privatbank.ua/qr/

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