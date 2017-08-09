На Рівненщині знайшли немовля у шкільній вбиральні

Поліцейські розшукують матір новонародженого хлопчика, якого знайшли учора, восьмого серпня, у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району.

Близько 22 години 17-річний місцевий хлопець разом з друзями на території школи грав у футбол. У цей час він почув плач дитини, який лунав із вбиральні, розташованої на подвір’ї школи. Підбігши на звуки, юнак побачив на дні стічної ями немовля.

Місцеві жителі відразу прибігли на допомогу, вони самостійно дістали новонародженого хлопчика, викликали швидку та повідомили до поліції.

Хлопчика, вагою 2,8 кілограми, лікарі госпіталізували у Володимирецький пологовий будинок. Зі слів медиків, дитина народилася доношеною без патології, життю немовляти і здоров’ю нічого не загрожує.

Поліцейські за фактом замаху на умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці у посиленому режимі продовжують пошуки горе-матері. Орієнтовано все місцеве населення та медиків, до яких жінка може звернутися з кровотечею.

Породіллі за скоєне загрожує позбавлення волі строком на п’ять років.