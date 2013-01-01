|У Рівному на вулиці знайшли артилерійський снаряд (118)
Повідомлення про виявлений підозрілий предмет на вулиці Макарова обласного центру до поліції надійшло сьогодні, дев’ятого серпня, близько восьмої ранку....
|На Рівненщині знайшли немовля у шкільній вбиральні (160)
Поліцейські розшукують матір новонародженого хлопчика, якого знайшли учора, восьмого серпня, у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району....
|Володимирецькі поліцейські встановили породіллю, яка викинула немовля у вбиральню (74)
Поліцейські розшукали матір новонародженого хлопчика, якого знайшли учора, восьмого серпня, у вбиральні на подвір’ї школи села Балаховичі Володимирецького району....
|Студенти Рівненського “Водніка” зможуть оплачувати навчання і проживання в гуртожитку зі свого смартфону (72)
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|Морозиво з персиковою карамеллю (25)
Один из неприятных аспектов глобального потепления: надежды стали таять значительно быстрей....
|Довірливих жителів Рівненщини ошукали на 14 тисяч гривень (66)
Мешканець Дубенського району хотів купити трактор, а натомість віддав аферистам понад сім тисяч гривень. Ще однією жертвою махінацій стала пенсіонерка Сарненського району, яка за звільнення онука із С...
|Через порушення правил дорожнього руху у Рівному семеро людей опинилися у лікарні (102)
Учора, шостого серпня, близько 22 години на перехресті вулиць «Чорновола-Карнаухова-Басівкутська» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Серед постраждалих діти....