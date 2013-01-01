Морозиво з персиковою карамеллю

Один из неприятных аспектов глобального потепления: надежды стали таять значительно быстрей.... Довірливих жителів Рівненщини ошукали на 14 тисяч гривень

Мешканець Дубенського району хотів купити трактор, а натомість віддав аферистам понад сім тисяч гривень. Ще однією жертвою махінацій стала пенсіонерка Сарненського району, яка за звільнення онука із С...

Через порушення правил дорожнього руху у Рівному семеро людей опинилися у лікарні

Учора, шостого серпня, близько 22 години на перехресті вулиць «Чорновола-Карнаухова-Басівкутська» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Серед постраждалих діти....