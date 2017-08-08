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А-9522.00 грн
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14:16 08.08.2017

Как выбрать качественную варочную поверхность

Если затеяли масштабный ремонт на кухне, заказали новую мебель, то следует купить варочную поверхность. Подобная техника сейчас необычайно востребована, спрос на нее только возрастает. Причины очевидны – обладает скромными габаритами, комфортна в эксплуатации и смотрится стильно и привлекательно. Приобрести варочную поверхность сегодня необычно просто, гораздо сложнее подыскать подходящую модель, так как ассортимент подобных изделий необычайно богатый.

Выбираем подходящую модель

Прежде всего, варочная поверхность в Киеве может быть электрическая и газовая. Многим с газом гораздо проще содействовать, легче произвести настройку требуемой температуры. Однако во многом выбор зависит от особенностей самого жилья и сколько ему уже времени.

В результате, если дом располагает газоснабжением, тогда выбор очевиден – это газовая модель. Особенно если дому уже не один десяток лет и проводка не менялась много лет.

Электрические модели, особенно индукционные, довольно экономичные устройства, но с регулировкой температуры могут возникать проблемы. Хотя все дело привычки и практики.

Также доступны комбинированные модели, которая оборудуются и газовыми и электрическими конфорками. Это необычайно удобно, особенно, когда периодически возникают трудности с электро и газоснабжением.

Материал поверхности

Цена на варочную поверхность во многом определяется применяемым материалом при изготовлении. Производители сейчас предлагают:

  • Алюминиевые. Обладают выгодной ценой, устойчивы к самым разнообразным нагрузкам. Единственный минус – это постоянно остаются отпечатки от рук и влаги, необходимо регулярно протирать поверхность насухо.

  • Эмаль. Недорогое, но простое в уходе покрытие. Причем если раньше было доступно, только белое покрытие, то, сейчас цветовых решений существенно больше.

  • Нержавеющая сталь. Чуть дороже, чем предыдущие решения, но по долговечности они существенно выигрывают.

  • Стеклокерамика. Наиболее выгодное решение, причем со всех сторон. Просты в уходе, обладают солидным сроком службы и практически отсутствуют недостатки.

Если вы решили заказать варочную поверхность, то потребуется определиться еще с типом конфорки. Сейчас производители в этом вопросе предлагают самые различные решения, позволяющие существенно быстрее решать поставленные задачи. Поэтому в этом вопросе лучше заранее подготовиться, чтобы выбрать действительно оптимальное решение, соответствующее всем пожеланиям и требованиям.

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