Довірливих жителів Рівненщини ошукали на 14 тисяч гривень

Мешканець Дубенського району хотів купити трактор, а натомість віддав аферистам понад сім тисяч гривень. Ще однією жертвою махінацій стала пенсіонерка Сарненського району, яка за звільнення онука із СІЗО перерахувала сім тисяч гривень.

Сьомого серпня із заявою до поліції звернулася 35-річна жителька села Нараїв Дубенського району, що її чоловіка ошукали на одному із сайтів оголошень. Ще 15 липня чоловік, який планував придбати трактор із фрезою та плугом, зателефонував до продавця, який начебто проживає у Львові. Останній зазначив, що транспортний засіб доставляє із-за кордону, тож для цього потрібні кошти у сумі три тисячі гривень. Через кілька днів покупець перерахував через термінал потрібну суму на вказаний банківський рахунок. Та наступного дня увечері знову зателефонував «продавець» і повідомив, що на митниці виникли проблеми, тому потрібні ще 4500 гривень. Чоловік виконав і цю умову. Та, коли трактора так і не дочекався, а львів’янин на зв'язок не виходив, ошуканий звернувся за допомогою до правоохоронців.

Також учора близько обіду до 78-річної жительки села Немовичі зателефонував невідомий і повідомив, що її онук перебуває в слідчому ізоляторі. Для вирішення питання потрібні гроші. Пенсіонерка, не вагаючись, перерахувала сім тисяч гривень через термінал на вказаний аферистами банківський рахунок. Та коли зателефонувала до онука, з’ясувалося, що з ним усе гаразд.

За обома фактами поліцейські розпочали досудові розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці застерігають громадян бути обережними під час проведення фінансових операцій. Перш ніж перераховувати кошти, варто з’ясувати, чи надійне джерело доставки товару. А у випадку біди з родичами, зателефонуйте першочергово до самої людини, з якою начебто трапилося нещастя.