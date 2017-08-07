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Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

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Сервисный центр Кийсервис – всегда рады оказать профессиональную помощь!
11:12 07.08.2017

Сервисный центр Кийсервис – всегда рады оказать профессиональную помощь!

Благодаря многофункциональным современным бытовым приборам стирка, уборка, глажка, хранение продуктов и приготовление пищи перестали быть обременительными трудоемкими процессами.

Сегодня благодаря кондиционерам в домах и квартирах, офисах и организациях находиться комфортно, даже если на улице невыносимая жара, а в лютый холод спасают различные обогреватели.

Единственный недостаток бытовой техники в том, что иногда она выходит из строя или работает с перебоями. Конечно, на это всегда есть причины, но все же неприятно остаться в разгар стирки без стиральной машинки или сушильного барабана, или во время генеральной уборки лишиться пылесоса, парогенератора или посудомоечной машины. Чтобы не страдать от внезапного выхода из строя бытовых приборов, следует аккуратно ими пользоваться, следить за их состоянием, своевременно проводить обслуживание и профилактические работы. При малейших симптомах поломки или некорректной работы бытовой техники обращайтесь в сервисный центр Кийсервис за консультацией, диагностическими и ремонтными услугами.

Сервисный центр Кийсервис – почему нам можно доверять?

Сервисная компания Кийсервис работает в сфере оказания ремонтных услуг клиентам почти 10 лет, и за это время не было нареканий на нашу работу. Наши специалисты всегда на связи, готовы оказать любую посильную помощь, они относятся ко всем клиентам доброжелательно и с уважением.

Наши преимущества:

  • большой опыт и компетентность;

  • широкий спектр и высокое качество услуг;

  • доступные и прозрачные цены;

  • безупречная репутация и реальные положительные отзывы клиентов;

  • Мы используем только оригинальные запчасти электролюкс, бош, занусси, индезит.

Заказывая ремонт стиральной или посудомоечной машины, холодильника, плиты или другого крупногабаритного бытового прибора, вам не придется беспокоиться о его доставке в нашу мастерскую. Большинство ремонтных работ происходит на дому у клиента, но если нужна транспортировка техники в сервисный центр, мы берем на себя все организационные вопросы и сами доставляем технику в мастерскую и обратно. К тому же, у нас всегда в наличии расходные материалы и запчасти, которые могут понадобиться во время ремонта. В нашем штате работают только квалифицированные мастера. прошедшие обучения ремонтов техники в представительствах производителей бытовой техники.

Экономьте время и деньги с www.kiyservis.in.ua

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