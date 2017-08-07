Преимущества и особенности пляжного отдыха в Сингапуре

Сингапур идеален для пляжного отдыха, именно поэтому приобретая туры в Сингапур все изначально восхищаются пляжами этой страны. В самом городе купаться загорать не стоит, потому что здесь хорошо развита промышленность, имеется нефтеналивной порт, поэтому многие, кто отправляется в Сингапур выбирают остров Синтоза, он находится в пятистах метрах от материковой части государства. Здесь можно не только купаться и загорать, но и попасть на самую высокую смотровую башню, посетить музеи Сингапура, увидеть лазерное шоу, посетить шоу животных.

Преимущества отдыха в Сингапуре

Сингапур удивительная страна, в ней сочетается такие понятия, как комфорт, безопасность и защищенность. Преимуществами считаются экзотика страны с другой культурой, высокий уровень сервиса. Страна находится в близости к экватору, это обеспечивает комфортный отдых в Сингапуре, здесь всегда солнечно. Набережная чистая и белоснежная, на пляжах есть все для спокойного и активного отдыха.

Если вы посещаете Сингапур, то обязательно стоит посетить столицу, тут сочетается прекрасный вид на берег моря с небоскребами, с необычной архитектурой, утром можно понежиться на солнце, днем заняться шопингом, вечером проводить различные клубы и вечеринки, стоит выбирать горячий тур в Сингапур из Киева .

Лучшие пляжи Сингапура

Вода кристально чистая и теплая, поэтому вопрос, можно ли здесь купаться ни у кого не возникает. На побережье расположено множество комфортабельных отелей, также можно найти такие развлечения, как лазерные шоу, развлекательные программы. Среди преимуществ пляжей следует выделить то, что они всегда содержатся в идеальной чистоте, в воде стоят специальные защитные сетки, чтобы обеспечить безопасность от нападения хищников. Ситуация на воде контролируется спасателями, горячий отдых в Сингапуре будет восхитительным.

В Сингапуре нет отелей с пляжами, они все общественные, на каждом пляже есть свой медпункт, на случай дождя есть специальные крытые павильоны. На каждом пляже обязательные места для переодевания, ящики хранения, душевые кабины. На побережье пляже многолюдно только в выходные, в будни здесь всегда можно спокойно отдохнуть. Самые популярные пляжи расположены на острове Сентоза, добраться до пляжа можно на специальном пляжном трамвайчике или же пройтись пешком по остров, а цены на туры в Сингапур вполне доступные.

На Сентоза идеально можно отдыхать с детьми, им есть чем развлечься на пляже, также здесь есть тематический парк водных аттракционов. Некоторые пляжи больше подходят для активного отдыха, там собирается молодежь. На пляже много ночных клубов, поэтому дневной отдых перетекает в ночной. Существуют более шумные пляжи, есть более уединенные, каждый выбирает то, что ему интересно.