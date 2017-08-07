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Як правильно підібрати розмір і матеріал для нічної сорочки
11:09 07.08.2017

Як правильно підібрати розмір і матеріал для нічної сорочки

Вибір матеріалу - першорядне завдання. Сон в одязі з натуральних матеріалів глибший і спокійніший - природні тканини краще пропускають кисень і забезпечують якісний теплообмін.

Якщо ви плануєте купити жіночу нічну сорочку, то найбільш вдалими матеріалами вважають: віскозу, modal; фліс, фланель, льон, бавовна; шовк.

Віскоза приємна і м'яка на дотик. Цей матеріал досить еластичний і податливий - з нього успішно шиють гарні й елегантні моделі. Modal - вдосконалений різновид віскози, що поглинає вологу в півтора рази ефективніше бавовни.Бавовна - класичний матеріал для нічної одягу. Відмінно дозволяє шкірі «дихати», регулює теплообмін і комфортний для тіла. Головний недолік бавовни - його важко скроїти в витончений виріб.

Шовкову тканину використовують для пошиття елегантних і ніжних сорочок. Вона з однаковим успіхом гріє в холодну пору року і освіжає жаркими літніми ночами. Крім того, практично не мнеться.Справжній шовк неабияк дорогий, і його часто замінюють атласом. Атлас - непогана альтернатива шовку, але він досить щільний, тому не завжди забезпечує хорошу циркуляцію повітря.


Про вибір розміру

Багато хто вважає, що розмір нічної сорочки не важливий, але це помилкове уявлення. Деякі бавовняні моделі простого крою дійсно можна вибрати на око. Інші - тонкі, шовкові і витончені - обов'язково купувати відповідно до фігури і розміру. В іншому випадку такі речі запросто можуть підкреслити недоліки замість переваг.

Існує два варіанти вибору розміру нічного одягу:

- по співвідношенню обсягу стегон, талії та грудей

- по росту- зазвичай для подовжених варіантів.

Декілька порад наостанок

Нічна сорочка - це одяг, в якій важлива свобода рухів. Тому, якщо сумніваєтеся, робіть вибір у бік більшого розміру.Тим, хто чекає народження дитини, необхідно враховувати розтяжність тканини. Для годуючих мам добре підійдуть моделі сорочок з швидким доступом до грудей.

Жінкам з вираженим животиком не рекомендуються обтягуючі речі. Вибирайте сорочку з відкритим декольте і завищеною талією. Підкреслити груди струнким дівчатам допоможуть тонкі бретельки і мереживні вставки в області грудей. Виріз декольте бажаний V-подібної форми.

Дамам невисокого зросту з вираженою талією і об'ємними стегнами варто уникати гіпюрові і прозорі варіанти - вони підкреслять недоліки. Спробуйте вибрати подовжену модель з акцентом на декольте. І, звичайно, не варто обмежувати себе однією ночнушкою - чудово, коли у вашій шафі є кілька різноманітних піжам на всі випадки життя.

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