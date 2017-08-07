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Через порушення правил дорожнього руху у Рівному семеро людей опинилися у лікарні
Учора, шостого серпня, близько 22 години на перехресті вулиць «Чорновола-Карнаухова-Басівкутська» сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Серед постраждалих діти.
Слідчі Рівненського відділу поліції на місці події встановили, що водій автомобіля «Reno Megan» 37-річний рівнянин здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надав переваги у русі автомобілю «Peugeot Expert». У результаті зіткнення постраждали пасажири мікроавтобуса.
Трьохрічний хлопчик отримав перелом ключиці, закриту черепно-мозкову травму і був госпіталізований у Рівненську обласну дитячу лікарню. Семимісячне немовля госпіталізували у нейрохірургію Рівненської міської лікарні із забоєм тім’яної кістки.
30-річну жінку при надії госпіталізували у гінекологічне відділення полового будинку.
Двоє жінок 55-ти та 23-ох років отримали закриті черепно-мозкові травми численні садна тіла. Аналогічні травми отримали двоє чоловіків 26-ти та 32-ох років.
Водії транспортних засобів не постраждали.
У поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування осіб за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі перевірятимуть чи були водії тверезими та хто винен у цій трагедії.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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