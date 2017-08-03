В Рівному патрульні виявили автомобіль, який перебуває у розшуку

Поліцейські розшукують жінку, яка загубилася в лісі Рівненського району

Беседіна Людмила, жителька Рівного, ще 31 липня поїхала в ліс по ягоди, що поблизу села Нова Любомирка Рівненського району, та досі не повернулась. Поліцейські залучили всі сили та засоби на пошуки 68... Рівнян закликають бути обережними

Поліцейські закликають не впускати до своїх осель незнайомців, спілкуватися з ними лише через привідкриті двері та обов’язково перевіряти документи, що посвідчують особу. У зоні ризику – люди похилого...