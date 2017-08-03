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12:09 03.08.2017
В Рівному патрульні виявили автомобіль, який перебуває у розшуку
Сьогодні вночі, патрулюючи на вулиці Чорновола, полісмени зупинили автомобіль SКODA, водій якого порушив ПДР.
Під час розгляду справи патрульні вияснили, що даний механічний транспортний засіб перебуває у активному розшуку Відділом державної виконавчої служби Рівненського міського управління юстиції.
На водія правоохоронці винесли постанову за ч.1 ст.121 (несправність зовнішніх світлових приладів у темну пору доби), ч.1 ст.126 (керував без посвідчення відповідної категорії) КУпАП та доставили автомобіль на арешт майданчик.
#rivnepolice #патрульнаполіція
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