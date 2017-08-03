Де сьогодні в Рівному не буде світла

До уваги мешканців міста!

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах ПрАТ „Рівнеобленерго” буде проводити планові ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде припинено електропостачання.

03 серпня з 09:00 до 20:00 буде відсутня електроенергія м. Рівне: вул.: С.Петлюри, Соборна, Пересопницька, Г.Мазепи, Г.Сагайдачного, Поштова.

Перепрошуємо за тимчасові незручності і нагадуємо, що таким чином ми дбаємо про безпеку населення.

Дякуємо за розуміння.