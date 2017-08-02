Оперативники затримали у Рівному столичних гастролерів з викраденими майном

Про крадіжку з проникненням у помешкання до поліції повідомила власниця квартири першого серпня близько обіду. Крадіїв, які спричинили 150 тисяч матеріального збитку, затримали, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

29-річна рівнянка вранці пішла на роботу, а коли близько обіду повернулась, виявила у квартирі безлад.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зловмисники проникли до оселі шляхом підбору ключа. Зі слів потерпілої, з квартири зникли ноутбук, планшет, відеореєстратор, фотоапарат, ігрова приставка та вісім найменувань золотих виробів загальною вартістю 150 тисяч гривень.

Працівники карного розшуку Рівненського відділу поліції спільно з оперативниками ГУНП в Рівненській області розшукали крадіїв, коли ті прямували до авто «SKODA Fabia», на якому пересувалися. Помітили їх на вулиці Київська обласного центру. Зловмисники кинулися втікати, однак поліцейські їх наздогнали.

Під час поверхневого огляду у чоловіків виявили побутові речі, які як з’ясувалося пізніше, належать потерпілій рівнянці. Крім того, у крадіїв вилучили п’ять найменувань золотих виробів, походження яких ще встановлюють правоохоронці.

«38-ми та 40-річного жителів столиці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, — повідомив начальник Рівненського відділу поліції Василь Зелінський. — Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Слідчим підготовлено клопотання до суду про обрання їм міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою».

У ході досудового розслідування, поліцейські з’ясували, що обоє чоловіків вже неодноразово перебували на лаві підсудних за вчинення розбійних нападів та крадіжок, за що старший із них відсидів у колонії 18 років.

Правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до вчинення інших злочинів.