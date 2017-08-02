Салат- гриль

Замечено, что комплимент делает женщину чуточку моложе, чуточку счастливей и чуточку … дурой.

Виїзд на пікнік – це дуже складна справа. Спершу приготуй м»ясо/рибу, усілякі салати/закуски, причому так, щоб було зручно викласти на тарілки і брати руками; підготуй спеціальний посуд, щоб було максимально комфортно при мінімальних потребах миття посуди; не забути про покривала, пледи, рушники, серветки; забави для дітей теж ніхто не відміняв! Якщо ви водите машину – мої вітання- шлях назад ви проведете саме за цим заняттям, а по приїзді додому треба перемити брудний посуд (ну не весь же посуд одноразовий); випрати одяг, покривала, пледи, рушники; весь спортивний інвентар перемити, всушити і сховати до наступного разу. Єдине, що ніколи не торкнеться тендітних жіночих рук – це випивка, чоловіки таке нам не довіряють – це святе! Звісно, я жартую, але в кожному жарті, є тільки доля жарту. А ось рецепт гриль-салату, думаю, згодиться. Зручний варіант – овочі вдома помили, в торбинку склали і заправку не забули, а на природі одноразовою виделкою в одноразовій мисці перемішали – і всі до столу (налить не забудьте):

На 4 порції:

2 баклажана

2 болгарських перці

4 середніх помідори

1 ст. йогурту (сметани 15%)

2 зубчика часнику

Гілочка свіжої м»яти

Куркума, м»ята сушена, сіль, перець

Для соусу свіжу м»яту подрібнили, додали до йогурту, додали подрібнений часник та інші приправи, перемішали.

Баклажани ріжемо поздовжніми смужками, перець навпіл, викладаємо на решітку і смажимо на вуглях.

Готові овочі ріжемо смужками, нарізаємо помідори, додаємо соус.

Легкий, апетитний салат, який прекрасно підійде як м»яса, так і до риби. Це самий простий салат, іншим разом трошки ускладнимось.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!