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13:34 02.08.2017
Поліцейські розшукують жінку, яка загубилася в лісі Рівненського району
Беседіна Людмила, жителька Рівного, ще 31 липня поїхала в ліс по ягоди, що поблизу села Нова Любомирка Рівненського району, та досі не повернулась. Поліцейські залучили всі сили та засоби на пошуки 68-річної жінки.
Жінка була одягнена у білу сорочку, білу кепку, сині спортивні штани, чорні з червоними вставками кросівки та мала при собі рюкзак.
Громадян, які володіють будь-якою інформацією про зниклу, просимо повідомляти за телефонами 097 21 92 750 або 102.
Відділ комунікації поліції
Рівненської області
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Беседіна Людмила, жителька Рівного, ще 31 липня поїхала в ліс по ягоди, що поблизу села Нова Любомирка Рівненського району, та досі не повернулась. Поліцейські залучили всі сили та засоби на пошуки 68...
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