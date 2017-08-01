Збираємо першокласника до школи

Здається, ще недавно ви возили свого малюка в колясці, годували з ложечки, читали йому книжки. І ось він уже майже учень! Документи вже в школі, підручники отримані, залишилося зібрати найнеобхідніше.

Більшість шкіл зараз мають власні сайти, на яких розповідають про основні вимоги до першокласникам. Багато що в цих списках надумано, чогось не вистачає. Спробуємо звести воєдино ці численні рекомендації.

Одяг для школи.

Купуючи першокласникові одяг для школи, потрібно в з'ясувати кольору, яким школа віддає перевагу. Шкільна форма певного кольору закріплена в Статуті школи. Визначившись з кольором, зверніть увагу на матеріал. Він повинен бути дихаючим, легким, швидковисихаючим (можливо, прати доведеться частіше, ніж ви думали), що не м'ятися.

Шкільний рюкзак (ранець).

Були часи, коли вибір шкільного ранця визначався наявністю його в магазині. Тепер же батьки можуть легко прибдати рюкзаки Топгал . Виробники придумують все нові "фішки", щоб залучити покупця. Важливо не розгубитися і зробити правильний вибір. Враховуйте не тільки такі деталі, як ортопедична спинка, лямки, начинка ранця, а й його вага. Якщо порожній ранець важить 1,5 кілограма, то чи варто його купувати. Корисним буде і наявність світлоповертаючих елементів.

Канцелярія.

Вибираючи пенал для першокласника, варто віддати перевагу моделям простіше. Численні відділення на окремих застібках тільки заберуть час. Дитині потрібно тільки ручка, Стерк, олівець, лінійка, кольорові олівці (більше шести штук класти не варто). Все це спокійно поміститься в пеналі з одним відділенням. Резиночки для кожного окремого олівця - зайва трата часу. Діти, які прийшли в школу, оманливе виглядають дорослішими. На ділі вони ті ж малюки, яким все цікаво, десь вони неповороткі. Десятки замків, кишеньок, татусів - зайве навантаження на першокласника. А ось порадувати дитини зошитами з милими малюнками цілком допустимо. Природно наявність обкладинок на зошитах і підручниках, а також може знадобитися математика в картинках для дошкільнят ...

Різні дрібниці.

Традиційно всі батьки оснащують своїх дітей гребінцями, носовими хустинками (краще одноразовими), телефоном. До цього можна додати спеціальні одноразові сидіння на унітаз, маленьку пляшечку з водою. Якщо в школі організовано харчування, то ні сніданки, ні гроші дитині не знадобляться. Перший час можна дозволити брати з собою маленьку іграшку. З другом завжди веселіше!