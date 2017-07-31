У жителя Рівного вилучили арсенал зброї

У ході проведення оперативно-розшукових заходів «Зброя та вибухівка» працівники кримінальної поліції Рівненського відділу поліції отримали оперативну інформацію, що житель Рівного зберігає у себе небезпечні предмети.

У рамках відкритого кримінального провадження оперативники та слідчі провели санкціонований обшук у житловому та підсобному приміщеннях господарства 47-річного жителя обласного центру. Поліцейські виявили: 18 патронів різних калібрів, три рушниці, страйкбольний автомат, два пістолети, рапіру, головну частину від протитанкової гранати, ніж, шашку, дві шаблі та ручну гранату.

Коли до оселі навідались правоохоронці, в будинку була лише співмешканка господаря. Чоловіка наразі розшукують поліцейські.

За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

Усе вилучене поліцейські направили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, за результатами якої буде прийняте відповідно процесуальне рішення.

Відомо, що рівнянин вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин та за підробку документів. Однак, тоді відбувся умовним терміном.

Тепер за скоєне, відповідно до санкції статті, йому загрожує максимальне покарання у виді позбавлення волі строком до трьох років.