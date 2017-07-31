На Рівненщині поранено охоронця кафе

Здолбунівські поліцейські оперативно затримали молодика, який з ножем напав на охоронця кафе

До поліції 30 липня, близько четвертої ранку надійшло повідомлення, що в одному з кафе Здолбунівського району отримав ножове поранення охоронець. Зловмисника оперативно затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За життя потерпілого борються медики.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 42-річному охоронцю одного з барів у селі Гільча, місцевому жителю, завдав ножове поранення відвідувач. Останній в стані алкогольного сп’яніння чіплявся до присутніх. Охоронник неодноразово йому робив зауваження, які той ігнорував. Коли дебошира вчергове 42-річний працівник виводив із кафе, той завдав йому удар розкладним ножем у груди та втік із місця події. Потерпілого із проникаючим ножовим пораненням доставили у Здолбунівську центральну районну лікарню. Нині він перебуває у важкому стані у реанімації.

Зловмисника поліцейські оперативно затримали. Ним виявився 33-річний житель Здолбунівського району, до того ж односелець потерпілого. Під час поверхневого огляду в нього виявили та вилучили пластиковий флакон із таблетками білого кольору, які можуть належати до нарковмісних препаратів. Їх правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією частини 3 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). 33-річного чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішуються питання про повідомлення йому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу. Як з’ясувалося, зловмисник уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов’язані із наркотиками.