Маленькі рівняни можуть стати зірками

ЮніорБанк шукає дитину, яка стане уособленням банку для всіх дітей України. Для пошуку зіркової дитини стартував конкурс «ЮніорБанк шукає зірок», що діятиме з 17.07.2017 до 30.09.2017р.

ЮніорБанк шукає зірок і серед маленьких рівнян. Фото дитини-переможця буде розміщено на плазмових панелях, в поліграфії та іншій рекламі послуг ЮніорБанку.

“Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно сфотографувати дитину з власною Карткою ЮНІОРА або логотипом ЮніорБанку і надіслати фото особистим повідомленням в офіційній групі ЮніорБанку на Facebook із зазначенням локації. - розповідає Наталія Лукасюк, керівника напрямку ЮніорБанк Північно-Західного РУ ПриватБанку. - Переможе учасник, чиє фото набере максимальну кількість лайків. Крім цього 100 щасливчиків, які набрали найбільшу кількість лайків, отримають безкоштовно карту з індивідуальним дизайном”.

У розіграші головного призу, згідно визначених умов, беруть участь перші 100 користувачів, фото яких набрали найбільшу кількість лайків. Кожному зі 100 користувачів присвоюється порядковий номер. Переможець визначається через систему random.org. та отримують призи при наявності Картки ЮНІОРА.

Не зволікайте! Надсилайте фотографії та збирайте лайки і, можливо, саме маленький рівнинин чи рівнянка стануть обличчям ЮніорБанку.

На сьогоднішній день ЮніорБанк об’єднує понад 500 000 школярів країни. Бізес-Школа ЮніорБанку принципово відрізняється від звичних шкільних програм і курсів. Для наймолодших школярів розроблено ігрову програму навчання, а для старшокласників – можливість практичного вивчення економіки, бізнесу та фінансів для вибору майбутньої спеціальності. Картка ЮНІОРА випускається за згодою та під контролем батьків та дає можливість не тільки користуватися дорослими можливостями й банківськими послугами, а й спілкуватися зі своїми однолітками по всьому світі.

Офіційнійна група ЮніорБанку на Facebook.