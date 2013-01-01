|Рівнян закликають бути обережними (676)
Поліцейські закликають не впускати до своїх осель незнайомців, спілкуватися з ними лише через привідкриті двері та обов’язково перевіряти документи, що посвідчують особу. У зоні ризику – люди похилого...
|На Рівненщині під колеса авто потрапила дитина (455)
Учора, 23 липня, у селі Молодаво водій автомобіля «Mercedes-Benz 407» допустив зіткнення із чотирирічним хлопчиком....
|На Березнівщині чоловік ледве не зарізав власну дружину (577)
Інцидент трапився учора, 19 липня, близько 15 години у селі Прислуч Березнівського району. Чоловік у ході сварки наніс кухонним ножем дружині близько трьох ударів. Потерпілу рятують лікарі, а нападник...
|Сьогодні у Рівному перекриватимуть вулиці (291)
28 липня, з нагоди святкування Хрещення Русі вулицями міста пройде Хресний хід....
|В результаті ДТП на Рівненщині загинула одна людина, п"ять травмовано (307)
Близько пів на десяту вечора учора, 26 липня, на автодорозі «Городище-Рівне-Староконстянтинів» поблизу села Кустин Рівненського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів....
|У Рівному відзначили кращих бухгалтерів (651)
В конференц-залі Рівненській міській раді відбулося урочисте засідання «круглого столу» присвячене Дню бухгалтера....
|Ляшко довів свою невинуватість в суді (407)
Печерський райсуд закрив справу проти Олега Ляшка щодо сумісництва, відкриту НАЗК. Про це заявив лідер РПЛ після завершення судового засідання. Політик наголосив, що справа проти нього була сфальсиф...
|В Рівному патрульні затримали озброєного чоловіка в ресторані (221)
Вчора близько 8-ї вечора патрульним надійшов виклик про те, що в одному із закладів на Набережній перебуває озброєний чоловік....