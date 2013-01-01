Рівнян закликають бути обережними

Поліцейські закликають не впускати до своїх осель незнайомців, спілкуватися з ними лише через привідкриті двері та обов’язково перевіряти документи, що посвідчують особу. У зоні ризику – люди похилого... На Рівненщині під колеса авто потрапила дитина

Учора, 23 липня, у селі Молодаво водій автомобіля «Mercedes-Benz 407» допустив зіткнення із чотирирічним хлопчиком....

Ляшко довів свою невинуватість в суді

Печерський райсуд закрив справу проти Олега Ляшка щодо сумісництва, відкриту НАЗК. Про це заявив лідер РПЛ після завершення судового засідання. Політик наголосив, що справа проти нього була сфальсиф... В Рівному патрульні затримали озброєного чоловіка в ресторані

Вчора близько 8-ї вечора патрульним надійшов виклик про те, що в одному із закладів на Набережній перебуває озброєний чоловік....