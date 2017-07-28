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12:27 28.07.2017
Сьогодні у Рівному перекриватимуть вулиці
28 липня, з нагоди святкування Хрещення Русі вулицями міста пройде Хресний хід.
Час проведення Хресного ходу — з 16.00 до 19.00
Маршрут: вул.Є.Коновальця (храм Всіх Святих Волинської землі) — вул.Богоявленська — вул.Академіка Грушевського — вул.Київська — вул.Соборна — вул.Дубенська (храм святителя Ніколая). Рух транспорту на вищезазначених вулицях буде призупинений.
Просимо врахувати при плануванні маршрутів.
#rivnepolice #патрульнаполіція
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