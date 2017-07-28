Поліцейські встановлюють обставини вибуху в Дубровиці

Сьогодні, 28 липня, близько першої години ночі до поліції повідомив 38-річний син власника будинку, що на дах помешкання невідома особа кинула вибуховий предмет. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що на момент вибуху у помешканні перебували власник будинку, подружжя та брат заявника. Близько першої ночі, 38-річний чоловік почув звук схожий на вибух, і одразу вийшов на подвір’я, де помітив пошкоджену покрівлю даху.

За попередньої інформацією вибухотехніків ГУНП в Рівненській області в оселю кинули гранату «РГД-5». Уламки вилучили та направили на експертизу.

У поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника.