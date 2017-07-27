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В результаті ДТП на Рівненщині загинула одна людина, п"ять травмовано
10:22 27.07.2017

В результаті ДТП на Рівненщині загинула одна людина, п"ять травмовано

Близько пів на десяту вечора учора, 26 липня, на автодорозі «Городище-Рівне-Староконстянтинів» поблизу села Кустин Рівненського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. У результаті зіткнень п’ятеро осіб травмовані та одна людина загинула.

Слідчі на місці події встановили, що 27-річний рівнянин водій автомобіля «BMW», рухаючись в напрямку Костополя, поблизу села Кустин виїхав на зустрічну смугу руху де зіткнувся з «Citroen Jumpy» під керуванням 39-річного мешканця Волині. Після чого автомобіль «BMW» допустив зіткнення з «Chevrolet Lacetti», який рухався у напрямку обласного центру, під керуванням 44-річного рівнянина. У результаті зіткнень «BMW» перекинувся на дах.

Внаслідок ДТП 33-річна рівнянка, пасажирка «BMW» від отриманих травм загинула на місці. Водія цього транспортного засобу доставили до лікарні зі струсом мозку, забоями та ушкодженнями хребта. Їхній п’ятимісячний син отримав незначні садна та забої, медики надали дитині необхідну допомогу. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Також в наслідок ДТП постраждали водій та два пасажири «Chevrolet Lacetti». 44-річного керманича легковика госпіталізували у реанімацію з політравмою. 46-річну пасажирку доставили до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. 41-річного рівнянина із забоями після надання медичної допомоги відпустили додому.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Всі транспортні засоби доставили на спецмайданчик міста Рівне.

відділ комунікації поліції Рівненської області

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