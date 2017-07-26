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В Рівному патрульні затримали озброєного чоловіка в ресторані
Вчора близько 8-ї вечора патрульним надійшов виклик про те, що в одному із закладів на Набережній перебуває озброєний чоловік.
Коли патрульні прибули на вказане місце, то біля виходу з ресторану вони виявили чоловіка, схожого за описом, який надав заявник.
Чоловік повідомив патрульним, що має гранату в розібраному стані. Лівою рукою дістав запал і поклав перед собою, а правою дістав предмет, загорнутий в хустину і сказав, що це граната, яку він знайшов і збирався викинути. Йому подали команду лягти на землю і одягли спецзасіб кайданки. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, рятувальників, кріміналістів, швидку та провели евакуацію персоналу і відвідувачів.
В 33-річного мешканця Рівненського району при поверхневій перевірці виявили корпус гранати РГД-5 та запал до ручноі гранати УЗРГМ-2. Вказані предмети вилучили працівники вибухотехнічноі служби ГУНП в Рівненський області.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
#rivnepolice #патрульнаполіція
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