Чорнично-абрикосові кекси

Нашла характеристику мужа с детского сада. Хорошо кушает, спит, гуляет! Прошло 30 лет... ничего не изменилось.

Немає в світі простішої випічки, ніж кекси. І я абсолютно не розумію батьків, які відмовляються браком часу від того, щоб почастувати своїх дітей домашньої випічкою. Ну про який час мова? Це десять хвилин максимум, щоб зробити тісто і вилити його у формочки, ну а 25 хвилин в духовці проходять уже без вашої участі. Про те що можна використовувати один рецепт тіста, а змінювати наповнювачі і щоразу подавати до чаю, молока, йогурту завжди новий десерт, я взагалі мовчу. Не вірите? Ось вам рецепт кексів, які я даю своїй дитині, на рахунок жирів і цукру тут все в нормі, повірте мені.

Сьогодні в нас чорнично-абрикосові кекси:

На 15 кексів:

200мл молока

300гр. борошна

120гр. масла

100гр.цукру

2 яйця

1 ч.л. розпушувача під ніж

ванільний цукор

ягоди, фрукти за смаком

Все просто: масло розтоплюємо, охолоджуємо. Борошно просіюємо з розпушувачем, додаємо цукор, молоко, яйця, масло, перемішуємо, додаємо ягоди, фрукти, сухофрукти. Викладаємо тісто у форми. Випікаємо при 180С 20-25 хвилин, до проби на суху палочку. Охолоджуємо. При подачі можна присипати цукрової пудрою.

І хто скаже, що це довго і продукти не доступні? Це прекрасний перекус для малечі і спокій для мами, тому що вона впевнена в якості цих кексів. А хто ще сумнівається подумайте – з чого має складатися бісквіт і начинка у відомих покупних солодощах, які так пропагують для дитячого харчування, що в них такий термін придатності без збереження в холодильнику? А тепер покладіть кекс чи чи печиво, які ви готуєте вдома на столі і подивіться що з ним станеться і за скільки днів.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну а це ще кілька варіантів, з яких щось можна вибрати і для себе, і для дітей:

Кекс шоколадний

Кекс літній

Кекс яблучний з карамеллю

Кекси шоколадні №2

Кекс карамельний

Кекс різдвяний

Кекси празькі

Манники з джемом

Кекс ніжний

Кекс з грушами

Кекс шоколадний №3

Кекс фірмовий

Кекси шоколадні

Кекси - фінансье

Кекси м»ясні