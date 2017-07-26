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У Рівному на вулиці Соборна у ДТП постраждав пішохід
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Соборна у Рівному надійшло до поліції близько 22 години учора, 25 липня.
За попередньою інформацією, 23-річний рівнянин перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці та потрапив під колеса автомобіля «ВАЗ 2115» під керуванням 20-річного мешканця обласного центру. У результаті зіткнення пішохода відкинуло на зустрічну смугу руху, де на нього здійснив наїзд тролейбус.
23-річного рівнянина госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні з діагнозом політравма та травматичний шок. За його життя борються медики.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Рівненської області
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