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На Рівненщині під колеса авто потрапила дитина
12:51 24.07.2017

На Рівненщині під колеса авто потрапила дитина

Учора, 23 липня, у селі Молодаво водій автомобіля «Mercedes-Benz 407» допустив зіткнення із чотирирічним хлопчиком.

Дитину госпіталізували у реанімацію з важкими травмами.

В обідню пору 38-річний рівнянин рухався мікроавтобусом зі сторони міста Дубна в напрямку села Варковичі. У селі Молодаво на проїзну частину дороги раптово вибіг чотирирічний місцевий хлопчик. Водій, побачивши маленького пішохода, скерував авто на узбіччя. Попри це, зіткнення із дитиною уникнути не вдалося.

Хлопчика із політравмою госпіталізували до реанімаційного відділення Дубенської центральної районної лікарні. Зараз за його життя борються медики.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

відділ комунікації поліції Рівненської області

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