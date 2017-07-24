Поліцейські Вараша повернули власнику викрадений автомобіль

Правоохоронці Варашського відділу поліції встановили зловмисника, який у ніч на 26 червня викрав з гаража автомобіль та скутер.

Як встановила слідчо-оперативна група на місці події, зловмисник, шляхом підбору ключа до замка вхідних дверей, проник у приміщення гаража місцевого кооперативу та викрав звідти автомобіль «Mercedes-Benz Е 220» та скутер «Yamaha», які належать 47-річному мешканцю Вараша.

За фактом незаконного заволодіння транспортними засобами слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України.

Під час проведення розшукових дій правоохоронці встановили, що до злочину причетний 24-річний непрацюючий місцевий житель. Після вчинення злочину викрадений автомобіль був тричі перепроданий. Поліцейські відшукали транспортний засіб у місті Костопіль та встигли вилучити до того, як він мав бути розібраний на запчастини останнім із покупців.

Наразі триває досудове розслідування. Автомобіль повернули власнику, тривають заходи з пошуку та повернення викраденого скутера. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненому кримінальному правопорушенні. Правоохоронці перевіряють також його на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

За свої протиправні діяння варашівець може опинитися за ґратами мінімум на п’ять років.