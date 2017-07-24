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Поліцейські Вараша повернули власнику викрадений автомобіль
Правоохоронці Варашського відділу поліції встановили зловмисника, який у ніч на 26 червня викрав з гаража автомобіль та скутер.
Як встановила слідчо-оперативна група на місці події, зловмисник, шляхом підбору ключа до замка вхідних дверей, проник у приміщення гаража місцевого кооперативу та викрав звідти автомобіль «Mercedes-Benz Е 220» та скутер «Yamaha», які належать 47-річному мешканцю Вараша.
За фактом незаконного заволодіння транспортними засобами слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України.
Під час проведення розшукових дій правоохоронці встановили, що до злочину причетний 24-річний непрацюючий місцевий житель. Після вчинення злочину викрадений автомобіль був тричі перепроданий. Поліцейські відшукали транспортний засіб у місті Костопіль та встигли вилучити до того, як він мав бути розібраний на запчастини останнім із покупців.
Наразі триває досудове розслідування. Автомобіль повернули власнику, тривають заходи з пошуку та повернення викраденого скутера. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненому кримінальному правопорушенні. Правоохоронці перевіряють також його на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.
За свої протиправні діяння варашівець може опинитися за ґратами мінімум на п’ять років.
відділ комунікації поліції Рівненської області
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