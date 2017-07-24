Что такое алкоголизм и кто такой алкоголик?

Алкоголизм разрушает не только здоровье человека, который пьет, но и жизнь его близких, которые утрачивают душевное спокойствие и постепенно приходят в отчаяние.

Эта проблема знакома большинству из нас тем или иным образом, поскольку алкоголизм по статистике - самая распространенная зависимость из всех.







Человек, больной алкоголизмом отличается неадекватным поведением, его настроение часто и без причин меняется, он может бессмысленно лгать. На этом этапе зависимому необходима помощь близких людей – чем раньше среагируете, тем легче будет добиться успешного результата лечения.







Алкоголизм разрушает не только здоровье человека, который пьет, но и жизнь его близких, которые утрачивают душевное спокойствие и постепенно приходят в отчаяние. Не говоря уже об финансовой составляющей. Ведь люди, зависимые от алкоголя, уже не могут остановиться. При алкоголизме, так же как и при других видах зависимости, человек нуждается в следующей дозе. И, когда денег уже не остается, заядлые алкоголики начинают продавать все, что было нажито семьей за многие года. Однако надежда на излечение есть всегда – только нужно сделать шаг, чтобы она стала реальной.







Неконтролируемое самим человеком - употребление алкогольных напитков, сказывается на всей его жизни. Семье, отношениях, на работе, на финансовом благополучии и здоровье.Если человек осознал свою зависимость от алкоголя и желает от нее избавиться – он обладает огромным потенциалом к тому, чтобы вести в дальнейшем трезвую полноценную жизнь.







Алкогольная зависимость – это не только психическая, но и физическая зависимость, т.к. этиловый спирт представляет собой сильнодействующее токсическое вещество, которое разрушает органы и ткани человеческого организма. Если человек употребляет алкоголь длительное время – формируется картина хронического отравления и нарушения функций почти всего организма человека. Все жизненно важные органы перестают правильно выполнять свои функции.







Однако следует понимать, что основная проблема алкогольной зависимости скрывается в голове. Если к лечению данной проблеме подходить комплексно, можно получать отличные результаты лечения и полный отказ больного от употребления спиртного.

Лечение

Когда человек не в состоянии самостоятельно бросить пить, ему нужна помощь. Сейчас, во всех крупных городах есть огромное количество клиник, которые помогают людям, справится с данной проблемой. Все лечение проходит, как правило, анонимно.







Лечение алкоголизма состоит из двух этапов:







Во-первых, нужно вывести из организма человека все вредные токсины, алкоголь. Во-вторых, нужно помочь больному справиться с ломкой. «Международная Антинаркотическая Ассоциация» предлагает квалифицированную помощь и многоуровневую схему лечения http://lczm.org/lechenie-narkomanii-v-chernovtsakh.html для борьбы с пагубным пристрастием, проводимую в стационаре.







Психологи подбирают индивидуальный подход к каждому больному.







И на последок: старайтесь вести здоровый образ жизни. И во всем соблюдайте чувство меры!