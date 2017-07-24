Де сьогодні у Рівному не буде світла?

До уваги мешканців міста!

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах ПрАТ „Рівнеобленерго” буде проводити планові ремонтні роботи. У зв’язку з виконанням цих робіт буде припинено електропостачання.

24 липня з 09:00 до 17:00 буде відсутня електроенергія м. Рівне: вул.: С.Крушельницької, Васильченка, провул. Васильченка, Лисенка, Ушинського, В. Чорновола, О. Новака, Весняна, пров.Весняний, Київська, Ст.Бандери, Андрія Лайка, Врубеля, Жукова, Корсунська, Біла, Млинівська, пров.Робітничий.

Перепрошуємо за тимчасові незручності і нагадуємо, що таким чином ми дбаємо про безпеку населення.

Дякуємо за розуміння.