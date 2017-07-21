Ляшко довів свою невинуватість в суді



Печерський райсуд закрив справу проти Олега Ляшка щодо сумісництва, відкриту НАЗК. Про це заявив лідер РПЛ після завершення судового засідання. Політик наголосив, що справа проти нього була сфальсифікована НАЗК та ГПУ на замовлення влади.

"Ця справа була сфальсифікована, ми одразу про це говорили. Я точно знаю, що не займався нічим іншим, окрім депутатства, щойно обрався до Верховної Ради. НАЗК на замовлення влади сфальсифікувало цю справу для того, щоб спробувати нас дискредитувати. Вони приховали докази відсутності в моїх діях будь-якого правопорушення, сфальсифікували протокол. Очевидно для кожного, що за це треба нести відповідальність", - наголосив Ляшко, пояснивши, що НАЗК не долучило до матеріалів справи копію його трудової, з якої чітко видно, що він звільнився з газети, щойно став народним депутатом.

Ляшко наголосив, що має намір перемогти на наступних президентських виборах, тому сумлінно дотримується закону.

"У мене великі амбіції, я хочу перемогти на президентських виборах, я хочу, щоб ми перемогли, тому ми дуємо на холодну воду… Перш ніж щось робити, я думаю. Я не порушую закон. Це моя позиція... А Президент мене боїться, бо знає, що я його зміню на цій посаді", - зазначив Ляшко.

Він додав, що ставитиме питання про притягнення до відповідальності Президента за пограбунок країни, за доведення людей до жебрацтва.

"Саме так, у штучний спосіб, фальсифікуючи проти нас справи, вони хочуть зупинити нашу ходу до перемоги. Але Господь допоможе і українці", - має надію народний депутат.

Ляшко також заявив, що його команда ініціювала позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проектів закону про процедуру імпічментупро ТСК та про зняття депутатської недоторканності, щоб покласти край безкарності влади та зробити всіх громадян, незалежно від посад, рівними перед законом. Та закликав депутатів з інших фракцій долучатися за збір підписів про проведення цього засідання.