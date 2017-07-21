Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

Що рівнянам робити на День молоді? (560)

Олег Ляшко заступився за Романа Шустика (544)

На Рівненщині "знімають порчу..." (472)

В Рівному викрили викладача-хабарника (470)

Рівнян закликають бути обережними (443)

У Рівному відзначили кращих бухгалтерів (402)

Завтра дуобус Рівного призупинить свій рух (387)

Що чекає рівнян з понеділка (390)

На Березнівщині чоловік ледве не зарізав власну дружину (328)

У Рівному поліцейські розшукали зловмисника, причетного до смерті чоловіка (326)

В Рівненському районі знайшли міну та гранату (311)

Обіцянку, яку було дано колективу Острозької академії виконано (290)

В Рівному патрульні затримали ймовірного грабіжника на гарячому (273)

Ляшко збирає підписи за позачергове засідання сесії парламенту (254)

В Рівному п"яні водії їздять вночі (254)

День Батька у Рівному (255)

На Рівненщині лікарні закривати не будуть (250)

На Рівненщині "доступні ліки" стають доступнішими (240)

В Рівному з 26 червня 2017 року буде тимчасово зупинено рух "нічного" тролейбуса №3 (238)

Поліцейські затримали азербайджанця, який обкрадав багатих рівнянок (232)
16:48 21.07.2017

Ляшко довів свою невинуватість в суді


Печерський райсуд закрив справу проти Олега Ляшка щодо сумісництва, відкриту НАЗК. Про це заявив лідер РПЛ після завершення судового засідання. Політик наголосив, що справа проти нього була сфальсифікована НАЗК та ГПУ на замовлення влади.

"Ця справа була сфальсифікована, ми одразу про це говорили. Я точно знаю, що не займався нічим іншим, окрім депутатства, щойно обрався до Верховної Ради. НАЗК на замовлення влади сфальсифікувало цю справу для того, щоб спробувати нас дискредитувати. Вони приховали докази відсутності в моїх діях будь-якого правопорушення, сфальсифікували протокол. Очевидно для кожного, що за це треба нести відповідальність", - наголосив Ляшко, пояснивши, що НАЗК не долучило до матеріалів справи копію його трудової, з якої чітко видно, що він звільнився з газети, щойно став народним депутатом.

Ляшко наголосив, що має намір перемогти на наступних президентських виборах, тому сумлінно дотримується закону.

"У мене великі амбіції, я хочу перемогти на президентських виборах, я хочу, щоб ми перемогли, тому ми дуємо на холодну воду… Перш ніж щось робити, я думаю. Я не порушую закон. Це моя позиція... А Президент мене боїться, бо знає, що я його зміню на цій посаді", - зазначив Ляшко.

Він додав, що ставитиме питання про притягнення до відповідальності Президента за пограбунок країни, за доведення людей до жебрацтва.

"Саме так, у штучний спосіб, фальсифікуючи проти нас справи, вони хочуть зупинити нашу ходу до перемоги. Але Господь допоможе і українці", - має надію народний депутат.

Ляшко також заявив, що його команда ініціювала позачергове засідання Верховної Ради для розгляду проектів закону про процедуру імпічментупро ТСК та про зняття депутатської недоторканності, щоб покласти край безкарності влади та зробити всіх громадян, незалежно від посад, рівними перед законом. Та закликав депутатів з інших фракцій долучатися за збір підписів про проведення цього засідання.

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Переглядів: 21

Додайте коментар:

защитный код
Рівнян закликають бути обережнимиРівнян закликають бути обережними (443)
Поліцейські закликають не впускати до своїх осель незнайомців, спілкуватися з ними лише через привідкриті двері та обов’язково перевіряти документи, що посвідчують особу. У зоні ризику – люди похилого...		На Березнівщині чоловік ледве не зарізав власну дружинуНа Березнівщині чоловік ледве не зарізав власну дружину (328)
Інцидент трапився учора, 19 липня, близько 15 години у селі Прислуч Березнівського району. Чоловік у ході сварки наніс кухонним ножем дружині близько трьох ударів. Потерпілу рятують лікарі, а нападник...
У Рівному відзначили кращих бухгалтерівУ Рівному відзначили кращих бухгалтерів (402)
В конференц-залі Рівненській міській раді відбулося урочисте засідання «круглого столу» присвячене Дню бухгалтера....		Ляшко збирає підписи за позачергове засідання сесії парламентуЛяшко збирає підписи за позачергове засідання сесії парламенту (254)
Фракція Радикальної партії ініціює позачергове засідання сесії Верховної Ради для розгляду законопроектів про скасування депутатської недоторканості, про процедуру імпічменту Президента України та про...
На Рівненщині активізувалися шахраїНа Рівненщині активізувалися шахраї (151)
Минулої доби безпечні громадяни поповнили кишені аферистів на понад 50 тисяч гривень....		Рівненські митники затримали контрабанду набоїв до малокаліберної зброїРівненські митники затримали контрабанду набоїв до малокаліберної зброї (154)
Нещодавно, на митному посту «Городище» рівненські митники запобігли незаконному перевезенню через державний кордон набоїв до вогнепальної малокаліберної зброї. Про це повідомив заступник начальника Рі...
На Рівненщині відбудеться Перший Український Мисливський форумНа Рівненщині відбудеться Перший Український Мисливський форум (58)
29 липня любителі мисливських собак зможуть презентувати вихованців...		Ляшко довів свою невинуватість в суді (20)
Печерський райсуд закрив справу проти Олега Ляшка щодо сумісництва, відкриту НАЗК. Про це заявив лідер РПЛ після завершення судового засідання. Політик наголосив, що справа проти нього була сфальсиф...
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.