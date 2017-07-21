На Рівненщині відбудеться Перший Український Мисливський форум

29 липня любителі мисливських собак зможуть презентувати вихованців

Презентація порід мисливських собак пройде в рамках Першого Українського Мисливського форуму 29 липня у мисливсько-спортивному клубі «Сокіл».

Власники собак отримають чудову нагоду похизуватися здобутками своїх вихованців, а глядачі отримають порцію незабутніх вражень від захоплюючого спостерігання за граціозністю та досконалістю лайки та спанієля, ретривера чи сеттера. Чий чотирилапий виявиться найгарнішим, хто буде найспритнішим та найрезультативнішим – приходьте та дізнайтеся. Оцінювати конкурсантів будуть провідні експерти.

«Кожен завзятий мисливець підтвердить, що полювання на дикого звіра чи птаха стає в рази цікавішим і азартнішим, коли поруч є чотириногий помічник. Але виховання та дресирування мисливської собаки доволі непростий та тривалий процес, - зазначають організатори презентації,- впевнені, нашим гостям та глядачам буде цікаво подивитися на що здатні справжні мисливські собаки».

Крім того, форум буде привабливим не тільки мисливцям та власникам собак, а й широкому загалу. В рамках форуму пройде презентація позашляховиків, пейнтбольного клубу, розважальна програма, єгерські багатоборства, змагання зі стендової стрільби та виступ кінно-спортивної школи.